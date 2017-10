Gerard Butler, la un pas de moarte, după ce și-a injectat venin de albine: "Am crezut că îmi va exploda inima"

La cei 47 de ani, Gerard Butler este un bărbat care întoarce toate privirile şi fura inimile doamnelor şi domnişoarelor, mai ales ale româncelor. Fără doar şi poate, este un bărbat în toată puterea cuvântului şi, după cum era de aştepta, vedeta preferă, de cele mai multe ori, să-şi execute singur cascadoriile din filmele în care joacă.

Însă, de curând, din cauza unor dureri musculare cauzate de cele 12 ore petrecute pe platoul de filmare de la „Geostorm”, actorul a recurs la un gest care i-a pus viaţa în pericol. Butler şi-a injectat venin de albine, echivalent cu 23 de înţepături de insecte, scrie The Guardian.

Vedetă a intrat în şoc anafilactic şi a ajuns de urgenţă la spital: „Iniţial am fost entuziasmat, apoi am crezut că îmi va exploda inima. Se pare că doza pe care am primit-o era de zece ori mai mare decât cea normală”, a povestit actorul.

Gerard James Butler s-a născut pe 13 noiembrie 1969, în Paisley, Scoţia. Butler provine dintr-o familie de catolici de origine irlandeză.

A primit primul său rol în filmul "Mrs. Brown" în 1997. În acelaşi an a apărut în pelicula "Tomorrow Never Dies", iar în anul 2000 a jucat pentru prima dată în rolul personajului principal a filmului "Dracula 2000". În 2007, a jucat rolul regelui Leonidas în filmul "300 - Eroii de la Termopile".