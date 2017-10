Harvey Weinstein, la un pas de sinucidere! După ce mai multe actrițe de la Hollywood l-au acuzat de hărțuire sexuală, a fost părăsit de soție: "Nu vreau să sufere mai mult"

Harvey Weinstein a declarat miercuri, drept răspuns la hotărârea soţiei sale, Georgina Chapman, de a-l părăsi, că este „devastat” şi a cerut iertare pentru acţiunile lui. Academia de Film Americană a hotărât să se întâlnească sâmbătă, pentru a discuta cazul, iar miercuri seară, poliţia a confirmat că a primit un apel de la casa uneia dintre fiicele producătorului, unde, aparent, Weinstein a încercat să se sinucidă.

Într-un răspuns citat de Vanity Fair, Harvey Weinstein spune: „Susţin decizia ei. Nu m-am opus când am discutat despre despărţire, am încurajat-o să facă ceea ce îi spune inima. Ştiu că trebuie să facă ceea ce este mai bine pentru copii, pentru ea şi pentru afacerea ei. Are 130 de angajaţi. Nu vreau să sufere mai mult decât o fac nici ea, nici copiii mei. O iubesc cu adevărat pe Georgina şi sper ca într-o zi să ne împăcăm, deşi acum nu cred că asta va fi posibil”.

Pentru Page Six el a spus că cere iertare „tuturor celor răniţi de acţiunile mele”, deşi crede că toate întâlnirile au fost consimţite. Harvey Weinstein a declarat că face terapie, după ce a realizat că trebuie să se schimbe. Consiliul Academiei va discuta acuzaţiile aduse producătorului

Academia de Film Americană a anunţat că o întâlnire extraordinară, în care va fi discutat cazul Weinstein, va avea loc sâmbătă, scrie Reuters.

„Academia găseşte comportamentul descris în acuzaţiile făcute împotriva lui Harvey Wenstein drept respingătoare, dezgustătoare şi în antiteză cu standardele Academiei şi ale comunităţii creative pe care o reprezintă”, se arată în comunicatul transmis miercuri.

Consiliul se va întâlni pentru a discuta acuzaţiile aduse lui Weinstein, dar şi orice acţiune permisă de Academie privind statutul lui. Harvey Weinstein nu a transmis încă un punct de vedere cu privire la aceasta. Apel la 911 din casa uneia dintre fiicele lui Weinstein

Poliţia a confirmat pentru Variety că a dat curs unui apel venit de la domiciliul lui Remy Weinstein, una dintre cele trei fiice ale lui Harvey Weinstein. Motivul a fost „o dispută familială”. Apelul a fost efectuat miercuri, la ora locală 10.30, iar poliţia a părăsit locul după ce a constatat că nu a avut loc niciun incident.

Potrivit tabloidului TMZ, Remy Weinstein ar fi sunat la numărul de urgenţă 911 pentru a anunţa că tatăl ei avea porniri suicidale. O înregistrare video îl arată pe producător părăsind domiciliul fiicei lui împreună cu un asociat. Remy Weinstein este una dintre cele trei fiice ale producătorului din primul mariaj, cu Eve Chilton.