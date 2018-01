Hugh Grant a declarat că a fost idiot, atunci când a înșelat-o pe Elizabeth Hurley cu o prostituată

Cine spune că prima dragoste adevărată nu se uită niciodată, nu s-a înșelat! Iar Hugh Grant este cel care ne face să credem că așa e, prin declarația pe care a făcut-o. După 18 ani de la scanadalul sexual care i-a destrămat relația pe care o avea cu senzuala Elizabeth Hurley, actorul spune că a fost idiot.

Într-un interviu recent, pentru The Jess Cagle, Hugh vorbește despre fosta lui parteneră de viață, cunscuta actriță Elizabeth:

„Eram ca frații. Am trecut prin câțiva ani îngrozitori la început, când niciunul dintre noi nu a avut job, trăind într-un apartament mic.”

Dar asta nu e tot! Actorul a recunoscut că a greșit și se consideră un „idiot” pentru scandalul sexual din 1995, când a fost arestat pentru un comportament neadecvat cu o prostituată. Fapt ce a dăunat relației lui cu Elizabeth Hurley.

Cu toate acestea, după acest scandal, frumoasa Elizabeth Hurley i-a mai stat alături actorului încă 5 ani, apoi relația lor a luat sfârșit. Însă cei doi mari actori au rămas buni prieteni. Hugh este nașul lui Damien, în vârstă de 15 ani, fiul lui Elizabeth.

El a mai continuat să declare:

„Am fost un idiot. Nu am încercat să spun: <Am această problemă psihologică>. Am spus doar: <Recunosc>”. Hugh și-a cerut scuze pentru incident în momentul în care a apărut la un show TV, unde a recunoscut că a făcut un „lucru rău”:

„Știi în viață ceea este bine să faci și ce este rău. Am făcut ceva rău.”

În prezent, Hugh Grant este tatăl a trei copii, iar anul acesta urmează să devină tată pentru a patra oară. Actuala lui parteneră, Anna Elisabet Eberstein, este din nou însărcinată.