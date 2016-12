Imagini ”din tinerețe”, pe blogul Mirelei Boureanu Vaida: ”Uite, am găsit aceste două poze de-acum 12 ani și vreau să vi le arăt!

Mirela Boureanu Vaida este una dintre cele mai îndrăgite și iubite figuri din media românească și, în ciuda faptului că a ieșit din spatiul public pentru o perioadă, aceasta păstrează legătura cu fanii prin intermediul internetului.

Prezentă la Târgul de Crăciun din București, acolo unde participă în calitate de gazdă a programelor artistice, Mirela a făcut o incursiune în debutul său în televiziune.

”Pe 1 Decembrie am prezentat programul artistic, impreuna cu vechiul si bunul meu coleg, Gelu Voicu.

S-au strans vreo 7 mii de oameni in Piata Constitutiei si m-am simtit ROMAN!! S-au aprins beculetele in toata capitala, am reintalnit prieteni de demult, pe care nu i-am mai vazut de cativa ani buni, am depanat amintiri si am ras mult!

Se implinesc vreo 14 ani de cand am intrat in televiziune si mi-am adus aminte cum au fost inceputurile, cate emisiuni folclorice am prezentat, cum am evoluat fiecare. Am inceput prin a prezenta un matinal de folclor cu Cosmin Selesi, in 2004, la Favorit TV, apoi o emisiune de seara, vinerea, cu multa voie buna, alaturi de Gelu Voicu.

Nici nu stiu cum au trecut anii. Vreo 12!! Parem neschimbati, nu-i asa??? :)) Uite, am gasit aceste 2 poze in sertar, de-acum 12 ani, si vreau sa vi le arat! Cum va parem??” a scris fosta prezentatoare de la ”Mireasă pentru fiul meu” pe blogul personal, unde a postat și două fotografii vechi.