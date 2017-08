Informația care a aruncat internetul în aer! Tom Cruise a apelat la trucuri neobișnuite pentru un bărbat: "A purtat un fund fals"

"Bună. Sunt de părere că, pentru un singur cadru, în "Valkyrie (2008)", la minutul 05:12, Tom Cruise poartă un fund fals".

Oamenii cred că posteriorul cu pricina seamănă mai mult cu cel al starletei Kim Kardashian, din cauza curbelor generoase.

Mesajul a fost redistribuit de peste 15.000 de ori şi a aruncat internetul în aer, dând curs unor discuţii interminabile legate de mărimea neobişnuită a fundului lui Tom cruise din filmul cu pricina.

hello, please, i present the theory that for one single shot in Valkyrie (2008), at 5:12, tom cruise wears a fake butt. observe: pic.twitter.com/Tw6yTbsQUe