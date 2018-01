Kate Winslet, declarație ȘOC despre bărbații de la Hollywood cu care a lucrat: "Refuz să mai păstrez pentru mine anumite regrete amare"

Actriţa Kate Winslet a declarat într-un interviu recent că are "regrete amare" după ce a lucrat cu anumiţi "bărbaţi influenţi" de la Hollywood, informează Press Association.

Vedeta britanică, în vârstă de 42 de ani, a devenit foarte emoţionată atunci când a vorbit public, în urma scandalului sexual care a zguduit industria cinematografică, despre "deciziile neinspirate" pe care le-a luat în anumite momente ale carierei sale.

Kate Winslet joacă în noul film al regizorului Woody Allen, "Wonder Wheel", şi a câştigat premiul Oscar pentru rolul din "The Reader", un film distribuit de compania deţinută de mogulul căzut în dizgraţie Harvey Weinstein.

Woody Allen a negat vehement acuzaţia potrivit căreia şi-a agresat sexual fiica adoptivă, Dylan Farrow, în 1992, în reşedinţa familiei sale.

Harvey Weinstein a negat toate acuzaţiile de întreţinere a unor raporturi sexuale neconsensuale.

Deşi nu a rostit niciun nume, Kate Winslet, care a susţinut un discurs după ce a fost premiată la gala London Critics's Circle Film Awards, a spus: "Există regizori, producători, oameni influenţi care, timp de decenii, au fost premiaţi şi aplaudaţi pentru operele lor foarte apreciate atât de asociaţiile de critici, cât şi de spectatori".

"Într-adevăr, mulţi actori au cariere înfloritoare datorită, parţial, rolurilor interpretate în filmele lor. Mesajul care ne-a fost transmis timp de mulţi ani a fost acela că era cel mai înalt compliment din lume să fii distribuit în roluri oferite de către acei bărbaţi", a adăugat vedeta britanică.

"În contextul în care femeile din lumea întreagă şi provenind din toate păturile sociale au participat la un marş weekendul trecut, încă o dată, pentru a fi împreună şi pentru a vorbi împotriva hărţuirii, exploatării şi abuzului, am înţeles că nu aş putea să fiu aici în această seară şi să păstrez pentru mine anumite regrete amare pe care le am după ce am luat câteva decizii neinspirate acceptând să lucrez cu indivizi cu care îmi doream să nu colaborez", a mai spus Kate Winslet.



"A devenit clar pentru mine că dacă nu aş fi spus nimic, atunci tăcerea mea s-ar adăuga chinurilor prin care au trecut multe femei curajoase, dar şi bărbaţi".

Kate Winslet, care a refuzat să îi mulţumească lui Harvey Weinstein în discursul ei din 2009 după ce a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul "The Reader", a rostit aceste cuvinte duminică seară la gala London Critics's Circle Film Awards, organizată la Londra, unde a primit din mâinile actorului Jude Law premiul Dilys Powell pentru excelenţă în film.