La cei 72 de ani ai săi, Eric Clapton a primit cea mai înaltă distincţie culturală a Franţei. A fost făcut comandor al Ordinului Artelor şi Literelor

Chitaristul Eric Clapton a fost recompensat de ambasada Franţei la Londra cu Ordinul Artelor şi Literelor pentru contribuţia sa adusă muzicii.

Clapton a fost făcut comandor al Ordinului Artelor şi Literelor, miercuri, de către ambasadorul Sylvie Bermann, care l-a numit "ambasador al blues-ului în Franţa".

Ceremonia a avut loc la Royal Albert Hall din Londra, unde muzicianul de 72 de ani susţine mai multe concerte. Ambasada Franţei la Londra a publicat pe Twitter o fotografie cu momentul în care muzicianul este numit comandor. Eric Clapton a lansat anul trecut al 23-lea album de studio - "I Still Do".

Eric Clapton, născut pe 30 martie 1945, este singurul muzician inclus de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame: ca artist solo şi ca membru al formaţiilor Yardbirs şi Cream. A fost clasat pe locul al patrulea în topul Gibson 50 al celor mai buni chitarişti din lume. După ce a părăsit trupa Yardbirds, la mijlocul anilor 60, s-a alăturat lui John Mayall & the B:luesbreakers, iar în 1966, împreună cu Ginger Baker (tobe) şi Jack Bruce (bas), a format trupa Cream, care s-a destrămat după doi ani.

Eric Clapton, supranumit ”Slowhand”, a colaborat apoi cu muzicieni precum Steve Winwood, George Harrison, JJ Cale şi BB King. A câştigat, până în prezent, 18 premii Grammy. Artistul a concertat la Bucureşti, alături de Steve Winwood, în 2010.

Credit foto: Hepta