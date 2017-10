LA MULŢI ANI, MAESTRE! Ştefan Bănică Jr împlineşte 50 de ani: "Mă simt picat din lună când uit unele lucruri pe care le fac cu toată dragostea apoi"

Este cântăreţ, actor, jurat X Factor şi un profesionist! Nu este un secret pentru nimeni faptul că Ştefan Bănică Jr. este un artist în adevăratul sens al cuvântului. Are o carieră uriaşă în spate, atât în lumea teatrului şi a filmului, cât şi pe plan muzical. Astăzi, juratul X Factor împlineşte 50 de ani, dar vârsta nu îl sperie, după cum o spune chiar el

“Cel mai important lucru este prezentul. Tinerețea este prezentă atâta timp cât există copilul din tine. Îmi place să trăiesc clipa.”

De curând, Ştefan Bănică Jr. a vorbit despre noul album, “Picat din cer” şi despre colaborarea cu Delia, colega de emisiune.

Când vă simțiți picat din lună?

Mă simt picat din lună când vin după tot felul de treburi și uit unele lucruri pe care le fac cu toată dragostea apoi. Ești picat din lună când vrei să faci multe lucruri deodată și nu-ți iese nimic.

Cu ce artist ați mai colaborat pe noul material discografic?

Am înregistrat o piesă cu Delia, care se numește Inima mea ești tu și este o bossanova. Iar textul este Dragostea se desenează/ Pui sentiment pe hârtie/ Inima o colorează/ Și inima mea ești tu. E o piesă plină de sensibilitate și Delia evident că i-a împrumutat personalitatea ei. Mi se pare un cântec foarte bun și simplu, fără nici un fel de efect.

Ca și pe celelalte albume, observ că ați compus piese de dragoste.

Sunt și piese de dragoste, dar și radio-friendly cum ar fi Ea mi-a pus cătușele. Direcțiile sunt multe: e vorba de un tip care s-a îndrăgostit și femeia i-a pus capac, l-a liniștit definitiv. E un text haios, dar în același timp e foarte cantabil. Are un ritm care îți dă o stare bună, pozitivă.

Ce compuneți mai întâi: muzică sau versurile?

Întotdeauna compun muzica prima. Niciodată nu am compus pe versuri. Întâi e muzica și apoi vin versurile. Unele piese vin mai ușor, altele vin foarte greu, pentru că ții morțiș la o idee, pe care vrei să o exprimi. Alteori vine textul natural, curge, pur și simplu. La albumul acesta m-am gândit mult. Am schimbat multe foi. Nu pot să scriu pe tabletă sau pe telefon. Probabil e un obicei mai vechi din teatru. Nu pot să citesc textul unei piese de teatru de pe tabletă. Am nevoie de hârtie să îmi fac însemnări pe ea, dar asta ține de bucătăria internă.