Liderul trupei Racla, acuzat de hărţuire sexuală: "Regele libidinoșilor m-a sărutat cu forța din senin". Cum se apără rapperul

Rapper-ul ar fi agresat mai multe tinere care i-au refuzat avansurile, iar o fostă gimnastă de origine română dezvăluie că a fost violată de un multiplu campion, la 15 ani.

În acelaşi timp, zeci de tinere povestesc experienţe cutremurătoare în care agresorii au fost chiar profesorii lor. Poveştile dureroase, reunite sub hashtagul "Me Too", adica "Şi Eu", au invadat spaţiul virtual, după ce mai multe actriţe de la Hollywood au dezvăluit că au fost hărţuite şi chiar abuzate de producătorul Harvey Wienstein.

Mai multe tinere s-au plâns că au fost înjurate şi agresate fizic de liderul trupei Racla, Rimaru. Călin IOnescu, după numele din buletin. Câteva ar fi fost agresate chiar la petrecerea agenţiei de publicitate la care rapperul este angajat.