Lidia Buble a filmat cel mai senzual clip, pentru piesa "Cămașa": "Această melodie este din altă lume, nu este o creaţie de pe pământ. Este atât de sensibilă şi plină de sentiment..."

Lidia Buble este una din cele mai talentate artiste, de la noi, dar, totodată, şi surprinzătoare, atunci când vine vorba de apariţiile ei. Cântăreaţă a terminat filmările, pentru cel mai nou single al ei, "Cămaşa", şi, de această dată, a ales, că locaţie, malul mării, pentru a putea surprinde cele mai frumoase cadre, dar şi să fie lăsată dusă de val.

Mai mult de atât, din această toamnă, vom cunoaşte o altă Lidia Buble, cel mai senzual şi îndrăzneţ videoclip, din carieră. Participanta şi în cel mai nou sezon "Te cunosc de undeva", Lidia abia aşteaptă să le prezinte bublisorilor ei nouă piesă, pe care o consideră cea mai bună producţie din viaţa ei, dar şi un viitor hit naţional.

Totodată, artistă pregăteşte şi un nou concept de scenă, dar şi multe piese, producţii pregătite chiar şi pentru întregul an viitor, alături de Epiq Production, cea mai fresh casa de producţie de la noi (o reuniune a doi vechi prieteni, Alex Pelin şi Adi Colceru).

"Abia aştept să lansez 'Cămașa', piesa mult aşteptată de bublisorii mei! Parcă nu mai am răbdare, mai ales că am şi filmat un videoclip superb, alături de echipa TrandaFilm, cu care am rezonat extraordinar. Lansarea va fi în doar câteva zile şi sigur va surprinde, mai ales că noul meu single este aşteptat de absolut toată lumea.

Doar de la un fragment cântat, am primit mii de mesaje şi reacţii pozitive. Această melodie, compusă şi produsă de Epiq Production, parcă este din altă lume, dintr-o altă dimensiune, că nu este o creaţie de pe pământ. Este atât de sensibilă, frumoasă şi plină de sentiment, de care m-am îndrăgostit de la primele ei acorduri muzicale. Sigur şi voi veţi păţi la fel!", spune Lidia Buble.