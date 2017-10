”M-a întrebat cum îmi permit să nu-i răspund avansurilor. Apoi m-a scuipat.” Rimaru, cofondatorul trupei R.A.C.L.A., răspunde acuzațiilor de hărțuire sexuală

Călin Ionescu, cofondator al trupei de hip hop R.A.C.L.A., cunoscut cu numele de scenă Rimaru, a fost acuzat de mai multe femei de hărţuire şi agresiune sexuală, în cadrul campaniei „#MeToo“, lansată pe reţelele de socializare în urma scandalului sexual în care este implicat producătorul hollywoodian Harvey Weinstein. Artistul, care ocupă funcţia de group creative director la agenţia de publicitate Centrade Cheil, respinge învinuirile şi spune că din cauza acestora a primit ameninţări cu moartea.

Mai multe tinere au povestit pe Facebook că Rimaru şi-a folosit funcţia pe care o ocupă la agenţia Centrade Cheil pentru a le face avansuri pe platforma de socializare şi că a folosit un limbaj agresiv, ameninţându-le şi jignindu-le. Unele dintre ele au publicat imagini cu conversaţii private pe care le-au avut cu acesta. Două femei au spus că au fost agresate fizic de Călin Ionescu la evenimentul Noaptea Agenţiilor.

”În 2014 eram în anul I de facultate, cursantă a Şcolii Centrade Cheil în seria a 17-a. Individul nu era unul din mentorii noştri, dar s-a băgat în seamă pe Facebook. M-a întrebat cum mi se pare agenţia şi dacă îmi place la Centrade Cheil. După ce i-am zis că mi se pare interesant, m-a întrebat dacă n-aş vrea să ieşim la o cafea să îmi povestească mai multe despre creaţie. Nu i-am mai răspuns. Timp de câteva zile mi-a trimis mesaje în care vorbea singur pe chat. La Noaptea Agenţiilor, m-a tras de o mână de-o parte şi m-a întrebat cum îmi permit să nu îi răspund pe Facebook. După care a adunat toată flegma pe care a avut-o în el şi m-a scuipat în faţă de faţă cu toată lumea, cu toţi prietenii şi colegii. Bineînţeles că s-a muşamalizat totul şi m-au rugat insistent de la HR să nu mai povestesc“, a scris una dintre cele două tinere.

„Noaptea agenţiilor, 2015. Eram la Centrade cu câtiva prieteni, mă rătăcisem de ei şi îi căutam pe terasă. Am simţit că cineva mă strânge foarte puternic de ceafă, m-am întors şi îl văd. Îl ştiam pentru că îmi tot scria să ne vedem, şi nu doar mie, dar la multe din fetele pe care le ştiam. Mă gândesc că nu şi-a dat seama cât de tare m-a strâns. Începe să vorbească şi i se poticnesc cuvintele, e foarte beat. Mă întreabă repetat ce caut acolo. «Eşti pe teritoriul meu, de ce ai venit aici, aici e teritoriul meu». Îi spun că e beat şi îi spun să mă lase în pace şi îmi varsă băutura lui în cap, apoi aruncă cu paharul de plastic în capul meu în timp ce mă îndepărtez. În timp ce le povestesc pe hol prietenilor mei ce s-a întâmplat, vine o fată care îmi spune că a auzit povestea, dar nu a auzit numele, dar bănuieşte ca este vorba despre el. Îi confirm şi mă roagă să fac o plângere pentru că pe o prietenă de a ei a scuipat-o în seara aceea. Ieşim un pic pe terasa să luam un pic de aer, vine direct la mine, e agresiv, îmi vorbeşte de la câţiva centimetri de faţa mea, pune mâna pe mine. Baieţii care sunt cu mine se pun între noi şi plecam de acolo. Caut pe cineva să fac plângere. Aşteptam o vreme lungă, dar nu vine nimeni, povestesc câtorva oameni de acolo, primesc diverse «Ei, e beat, ştii cum e», «În rest e un tip okay», «Nu lăsa asta să îţi strice seara». Până la urmă am făcut plângere la agenţie şi am fost asigurată că va fi disciplinat şi că nu va mai exista o următoare abatere. Îmi pare rău că nu am scris atunci despre asta atunci, şi poate din cauza asta au fost şi alte fete în aceeaşi situaţie. M-a făcut să mă simt atât de mica şi neputincioasă şi mi-a fost frică. Înca îmi este, dar văd că ne facem curaj”, a scris cealaltă femeie.

Mesajele acuzatoare la adresa lui Călin Ionescu s-au înmulţit după ce Faiăr Silviu, care a colaborat cu mai multe agenţii de publicitate, a scris pe Facebook un mesaj referitor la ”regele libidinoşilor” din acest domeniu.

O altă femeie a scris că Rimaru a invitat-o la o cafea, insistând că nu are nicio altă intenţie în afară de aceea de a o întâlni, după care a încercat să o sărute cu forţa şi să o împiedice să plece. Apoi, Rimaru s-ar fi răzbunat pentru refuz prin mesaje trimise tinerei, după ce aceasta i-a spus ”cât de mult a dezgustat-o”.

”Da, e Rimaru, de ce ne e frică să dăm nume?”, a menţionat ea în mesajul publicat pe Facebook.

”Regele libidinoşilor m-a sărutat cu forţa, din senin, acum vreo 5 ani. Să-i fie block-ul uşor”, a scris o altă femeie.

”Acum câţiva ani eram o floricică copywriteriţă, cu vise de Mad Men şi inocenţă în ochi. Făcusem o campanie de self-branding, #checkinlajob #cechinfarajob, care se viralizase în online şi la câteva luni după asta m-a chemat o agenţie mare, la care nu visam să ajung vreodată, la un super interviu. Eram atât de emoţionată încât îmi învăţasem un discurs, cu tot cu glume. Interviul a mers strună şi am ajuns acasă cu zâmbetul pe buze. Când colo, ce să vezi? Intru pe Facebook şi primesc un mesaj de la un tip. Acest tip se dăduse foarte agresiv la mine pe Facebook şi eu nu eram interesată. Chiar l-am respins brutal de câteva ori că şi-o ardea libidinos. Mesajul de la tip era aşa: «Tu crezi că mă refuzi pe mine şi lucrezi la mine-n echipă? Jet!» şi mi-a dat block”, a mai povestit o tânără.

”După ce a plecat acest Rimaru din agenţia la care lucram în 2015, am primit o serie de mesaje din partea acestuia, similare cu cele postate mai sus. Din păcate (acum spun asta), am şters mesajele imediat ce a început să mă ameninţe, să mă jignească şi să mă agresese în special noaptea, astfel încât şocată am fost de-a dreptu'. Acel om cu care am lucrat 2 ani de zile şi care părea respectabil era în stare de aşa mizerii, era monstruos şi libidinos irecuperabil. Am povestit colegilor cele întâmplate şi surpiza a fost cu atât mai mare când am aflat că alte colege trecuseră prin aceeaşi experienţă sau chiar mai rău“, arată un alt mesaj acuzator.

Centrade Cheil a transmis un punct de vedere oficial

Î n urma acestor acuzaţii apărute la adresa lui Călin Ionescu, compania Centrade Cheil a transmis un punct de vedere oficial, marţi, pe Facebook, reiterând ”poziţia fermă” a agenţiei ”împotriva agresiunilor de orice fel, la locul de muncă şi în societate”. Reprezentanţii companiei au precizat că a fost demarată o analiză internă şi vor fi luate măsurile necesare.

”Dragi prieteni, pentru că numele agenţiei noastre a fost adus astăzi în discuţia #metoo, dorim să reiterăm poziţia noastră fermă împotriva agresiunilor de orice fel, la locul de muncă şi în societate. Politica agenţiei a fost mereu clară: condamnăm orice fel de agresiune şi nu toleram comportamente agresive în cadrul echipei noastre. Tratăm situaţia cu foarte mare seriozitate, facem o analiză internă şi vom lua măsurile necesare”, arată mesajul companiei.

Călin Ionescu a publicat un drept la replică. ”Contest cu tărie orice acuzaţie de hărţuire sexuală sau orice altă acuzaţie similară”

De asemenea, în urma valului de acuzaţii, Călin Ionescu a publicat un drept la replică, miercuri, în care susţine că deşi este cunoscut pentru ”stilul verbal direct şi, pe alocuri, licenţios” şi a avut interacţiuni ”de care nu este mândru” cu mai multe persoane, contestă ”cu tărie” acuzaţiile care i se aduc.

”Pe această cale doresc să prezint familiei mele, prietenilor şi fanilor mei, angajatorului meu, precum şi tuturor persoanelor interesate, punctul meu de vedere faţă de acuzaţiile de aşa-zisă hărţuire sexuală care mi-au fost aduse recent prin intermediul mass media. Cu surprindere am luat cunoştinţă despre faptul că anumite schimburi de mesaje private, realizate cu aproximativ 2 ani în urmă, au fost comunicate presei ca şi justificare pentru presupusele fapte de hărţuire sexuală. Sunt cunoscut încă din anii 2000 ca şi artist de hip-hop/rap, opera mea adoptând un stil verbal direct şi, pe alocuri, licenţios. De altfel, acesta este genul muzical adoptat de mai mulţi colegi de breaslă. Acest gen muzical mi-a definit cariera muzicală şi, în anumite privinţe, chiar şi viaţa. Ca mulţi oameni, am avut interacţiuni mai puţin respectuoase cu semenii mei, interacţiuni de care nu sunt mândru. În măsura în care am jignit anumite persoane, regret acest fapt şi le cer scuze”, arată prima parte a mesajului său.

”Însă, contest cu tărie orice acuzaţie de hărţuire sexuală sau orice altă acuzaţie similară. De altfel, consider că nici măcar persoanele care mă acuză nu au luat în serios pretinsul meu limbaj agresiv din urmă cu 2 ani. Mărturie în acest sens stă faptul că nu au acţionat din punct de vedere legal împotriva mea. Este evident că orice persoană care ar avea o temere legitimă că i s-ar putea aduce vătămări fizice s-ar adresa imediat autorităţilor competente. În realitate, după aproximativ 2 ani de la data aşa-ziselor mele fapte reprobabile, în deplină coincidenţă cu scandalul Harvey Weinstein din SUA, aceste persoane publică în presă corespondenţa privată pe care am purtat-o”, a continuat el.

Rimaru a anunţat că va lua curând o decizie împreună cu angajatorii în privinţa colaborării cu agenţia Centrade Cheil.

Hashtagul ”#MeToo” (”Şi eu”, n.r.) a fost iniţiat în urma scandalului sexual în care este implicat producătorul hollywoodian Harvey Weinstein, milioane de femei din întreaga lume recunoscând sau povestind pe reţelele de socializare cazuri în care au fost hărţuite sau agresate sexual.

Mişcarea a fost pornită duminică de actriţa Alyssa Milano, care le-a cerut persoanelor care îi urmăresc activitatea pe reţelele de socializare să publice comentarii cu mesajul ”Me Too”, în cazul în care au fost vreodată hărţuite sau agresate sexual.