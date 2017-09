Marcel Toader a povestit cum și-a prins soția în flagrant. Ce a făcut Maria Constantin imediat după nunta lor e șocant!

Marcel Toader face acuzaţii grave la adresa Mariei Constantin. A povestit cum a prins-o în flagrant pe încă soţia lui şi ce s-a întâmplat între ei în tot acest timp

”În ultimul an mi s-au aprins beculeţele si in sufletul meu a intrat indoiala, dintr-un considerent foarte simplu. La un moment dat devenise alt om. Avea foarte mare incredere in ea si intodeauna lua hotarari singure. Ma rog, nu trebuia sa-mi ceara mie parerea, numai ca inainte, timp de 3 ani tot ce am construit, am construit impreuna”, a declarat Marcel Toader.

Acesta a vorbit și despre primele semne care i-au pus la îndoială fidelitatea soției.

”Primul semn de intrebare a fost la doua luni dupa ce am avut nunta, dupa ce ne-am casatorit. Cand la o emisiune televizata a spus, in direct telespectatorilor ca ea pe primul loc situeaza cariera”, a mai spus Toader.