Margherita a fugit la mare ca să se întâlnească cu Giani Kiriță: "Suntem căsătoriți de trei ani. Nea Mărin ne-a cununat, nu ştiaţi?"

Margherita a apărut la televizor doar în lenjerie intimă, iar acum își face de cap la mare. Cântăreața s-a întâlnit cu Giani Kiriță ca să filmeze pentru emisiunea lui Nea Mărin.

Cele două vedete stau aproape zi şi noapte pentru că filmează pentru noua emisiune a lui Nea' Mărin. Au şi glumit pe seama presupusei lor relaţii. S-a zvonit chiar că sunt căsătoriţi, însă ei sunt doar foarte buni prieteni.

"Sunt cu Giani. Suntem căsătoriţi de trei ani de zile. N-aţi citit presa? (...) Suntem tocmai aici, în Vamă Veche. E o plăcere să venim în emisiunea lui Nea Mărin. Am făcut de toate. Am spălat toalete, am tuns oi, iarbă. Lucruri pe care nu le-aş face acasă. Niciodată n-am intrat în bucătărie să fac ceva. Mama m-a învăţat să stau la masă şi să mănânc bucatele ei." a spus Margherita de la Clejani în emisiunea lui Mihai Morar.