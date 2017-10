Maria Constantin are un nou iubit? Blonda a recunoscut: „Într-o relație cu un om simplu,.. Eu îi ofer totul bărbatului iubit”

Ușor-ușor, Maria Constantin și Marcel Toader încep să se detașeze de conflictele care i-au măcinat și încep să se gândească la viitor. Deja cei doi vorbesc despre viitoarele lor relații amoroase.

După ce Marcel a recunoscut că își dorește cât mai rapid o relație serioasă, care să se concretizeze eventual și cu o căsătorie și un copil, Maria se află în Cipru de unde vorbește despre ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul său iubit: „In ultima saptamana am o perioada in care am ras fara oprire. Mi se trage si de la Cipru. Ma vad intr-o relatie cu un om simplu, care sa ma iubeasca. Atat. Cipriot, roman, nu conteaza. Chiar daca sunt multe momente in viata in care ne este greu, trebuie sa luptam. Ii multumesc lui Dumnezeu ca m-a intarit. Tata avea o vorba - trebuie sa mergi mai departe pentru ca Dumnezeu ti-a lasat un dar si trebuie sa incanti oamenii. Imi doresc iubire, respect, atentia fata de partenerul de viata, intelegere. Pentru a ajunge la o casnicie perfecta si frumoasa e nevoie de multe. Intr-o relatie ofer tot, cand iubesc sunt alaturi si trup si suflet. Sunt un om sensibil si pun mult suflet”, a spus Maria potrivit cancan.ro.