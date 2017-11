Marilena Chelaru și soțul ei sunt în competiție! „Acum facem întrecere, să vedem cine slăbește mai mult”

Îndrăgita actriță Marilena Chelaru a reușit să slăbească foarte mult într-o perioadă destul de scurtă de timp și a dezvăluit, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, ce a determinat-o să adopte un stil de viață sănătos și ce o motivează în continuare.

Actrița susține că ajunsese să aibă probleme destul de grave de sănătate din cauza kilogramelor în plus, motiv pentru care pur și simplu și-a impus să urmeze un stil de viață sănătos.

”Am încercat tot felul de rețete, fiind amândoi gurmanzi. Am zis să încercăm și aia, și aia, dar n-a fost deloc bine. Acum facem întrecere cu cine slăbește mai mult. Am realizat că trebuie să fac asta, mai ales că medicul mi- spus ce trebuie să fac să-mi fie mai bine. Mi-am impus și am lucrat un pic. Totul vine de la creier, iar eu am muncit la asta. Acum poți să-mi pui orice în față, nu mănânc. După operație am realizat că nu mai pot face excese”, declară Marilena Chelaru în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.

