Nebunie pe Twitter. O fotografie în care a apare DEZBRĂCATĂ o cântăreață adorată în România FACE RAVAGII pe internet!

Cântăreața, cunoscută pentru discreția cu care își înconjoară viața privată și pentru faptul că își ascunde fața cu peruci și măști, a publicat fotografia, care pare făcută cu un obiectiv performant, alături de cuvintele: "Cineva încearcă să-mi vândă fotografiile nud fanilor mei". "Nu vă irosiți banii, aici este gratuit. În fiecare zi este Crăciunul!", făcând aluzie la titlul noului său album, "Everyday is Christmas" care va fi lansat 17 noiembrie.

În poză, artista este văzută din spate, aparent în timp ce se afla în vacanță, potrivit Daily Telegraph.

Postarea sugerează că o agenție care vinde poze a încercat să vândă 15 fotografii ale cântăreței, printre care cel puțin una cu aceasta nud.

Nu este clar dacă vânzătorul este agenția americană FameFlyNet, al cărei watermark este vizibil într-un colț al fotografiei.

Cântăreața, care și-a lansat cariera în trupa de acid jazz din Adelaide Crisp în anii '90, a câștigat mai multe premii, inclusiv un premiu MTV Video Music Award.

Pe lângă faptul că a vândut milioane de înregistrări, ea a compus hituri pentru alte celebrități: Beyonce, Katy Perry și Rihanna.

În pofida acestui fapt, Sia a rămas o prezență extrem de discretă. Într-un interviu acordat New York Times în 2014, ea a explicat de ce a ales să-și protejeze atât de hotărât intimitatea. "Am vrut doar să am o viață privată", a explicat ea. "Odată, în timp ce prietenul meu îmi spunea că avea cancer, cineva a venit și a cerut, în mijlocul conversației, să facă o fotografie cu mine. Destul, nu?", a declarat ea atunci pentru publicația americană.