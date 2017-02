Nicoleta Nucă, look nou de milioane! Fosta concurentă de la "X Factor" este mai frumoasă ca niciodată. Ultima operație estetică a fost bine-venită

Nicoleta Nucă, fosta concurentă de la X factor, s-a făcut rapid remarcată prin vocea inconfundabilă, dar şi prin felul în care arată. După ce a trecut de la părul lung, la o tunsoare mai serioasă, artista a mers şi la estetician.

O voce profundă, pe care nu ai cum să nu o recunoşti. Nicoleta Nucă, semifinalista Xfactor 2014, este acum o prezenţă fermecătoare pe scena românească. Anul a început pentru ea cu o vizită în Turcia, acolo unde şi-a făcut câteva retuşuri.

"A început cu o intervenţie la nas, timp în care am stat acasă mai mult şi m-am odihnit. Am făcut-o în principiu pentru un motiv medical, dar dacă tot eram acolo am zis să profit de ocazie şi să fac şi o schimbare estetică", mărturisește artista.

Şi nu este singura schimbare la care frumoasa cântăreaţă a apelat. Noul look o prinde de minune.

"Mi-o doream foarte mult. Având părul oarecum lung, îmi doream foarte mult să donez părul. Dar din păcate în momentul în care l-au tăiat, l-au evaluat şi nu era tocmai bun pentru chestia asta aşa că am rămas cu schimbarea de look, care oricum mi-o doream de ceva vreme", a mai adăgat aceasta.

Chiar dacă mulţi ar crede că Nicoleta este o vedetă cu pretenţii, în realitate simplitatea este cea care o caracterizează. Talentata cântăreaţă este din Chişinău, astfel că nu putea să nu fie îndrăgită de basarabenii de la Carla's Dreams, care au văzut în ea ceva diferit.

Nicoleta Nucă s-a făcut remarcată pentru prima dată în show-ul „X Factor", unde a făcut parte din echipa lui Ştefan Bănică Jr.