O să-ți vină să plângi dacă-l iubești pe Biebs! Justin Bieber a dezvăluit motivul pentru care a lansat noul single, ”Friends”

Justin Bieber a lansat joi seară un nou single, intitulat "Friends", ce are misiunea de a-i liniști pe fanii cântărețului, îngrijorați după ce artistul canadian a luat decizia de a-și anula cel mai recent turneu mondial și a făcut o serie de dezvăluiri pe internet în care a vorbit despre un anumit "sentiment de nesiguranță”.

"Putem fi în continuare prieteni?", se întreabă cântărețul canadian în această piesă, fructul unei noi colaborări cu producătorul BlooPop, ce pare să fie un apel adresat unei foste iubite, prin care Bieber îi cere acesteia să nu rupă legăturile cu el.

Deși nu se știe deocamdată dacă "Friends", ce a generat recenzii încurajatoare în presa de specialitate nord-americană, va avea un succes la fel de mare ca alte piese din repertoriul starului canadian, precum "Sorry" și remixul "Despacito", acest single nou, ce are o durată de trei minute, are darul de a-i liniști pe fanii artistului, care și-au exprimat îngrijorarea după ce cântărețul în vârstă de 23 de ani și-a anulat, brusc, turneul mondial "Purpose" la sfârșitul lunii iulie.

La începutul lunii august, Justin Bieber a evocat, într-o scrisoare publicată pe conturile sale de pe rețelele de socializare Instagram și Facebook, un anumit "sentiment de nesiguranță" care l-a determinat să comită "multe erori".

Cântărețul canadian a apărut de mai multe ori în ultimii ani pe primele pagini ale ziarelor din lumea întreagă din cauza unor evenimente mai puțin fericite.

De asemenea, în iulie, artistul i-a provocat răni ușoare unui fotograf din Los Angeles, pe care l-a acroșat în timp ce își conducea automobilul. În trecut, starul nord-american a fost cercetat de autorități pentru participarea la o cursă ilegală de mașini în Miami și pentru faptul că a vandalizat — aruncând ouă — fațada casei unuia dintre vecinii lui.

Autoritățile chineze au anunțat în iulie că artistul nu va putea să susțină concerte în China din cauza "problemelor sale de comportament".