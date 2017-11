Oana Lis suferă enorm din cauza faptului că Viorel e grav bolnav. Dezvăluiri cutremurătoare! „La mine e momentul ăla când ești singură în casă și parcă...”

Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, a ajuns la spital cu probleme grave de sănătate.A fost operat de colecist, iar starea lui nu este un foarte bună, iar medicii sunt rezervaţi. Cel mai mult suferă Oana, soția lui frumoasă, care nu o dată a recunoscut că nu ar putea trăi fără persoana iubită.

În urmă cu câteva zile, Oana a dezvăluit prietenilor de pe Facebook că trece prin momente crunte și că niciodată casa nu a fost mai goală ca acum, când Viorel e la spital. „Hey, ce faceți!? La mine e momentul ăla când ești singură în casă si parca începe sa scârțâie toata mobila!!!...”, a fost mesajul blondei, postat la 5.00 dimineața.

Fanii au încercat să o liniștească, dar fără prea mult succes.

"Au vrut să îl interneze, dar a refuzat. Am mai stat o zi şi ne-au zis că face peritonită şi septicemie. E, într-adevăr, o operaţie uşoară, dar în starea lui e mai dificil, poate face complicaţii. Nu am ştiut că e atât de grav. A fost aproape de moarte iarăşi. Ştiu, are o vârstă, dar e omul cu care trăiesc de 20 de ani", a spus soţia lui Viorel Lis.

Oana şi Viorel Lis sunt împreună de la sfârşitul anilor '90 şi formează unul dintre cele mai nonconformiste cupluri din showbiz-ul autohton.