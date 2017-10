Oana Roman a ajuns la spital: ”E grav! Mi-au pus perfuzii, nu știa nimeni ce am. Iau un pumn de pastile”

Oana Roman a ajuns la perfuzii. Vedeta a fost diagnosticată de catre medici cu boala Basedow Graves, o disfuncție a tiroidei. Oana a făcut primele declarații despre starea sa, în exclusivitate, la Antena Stars.

”A trebuit să încep un tratament foarte complicat. Mă ocup cu boală autoimună. Se declanșează pe fond de șoc emoțional. La mine s-a declanșat pe fondul unui șoc emoțional puternic. La mine s-a declanșat când a murit mătușa mea. Două luni m-am târât prin spitale. E o hipertiroidie”, a mărturisit Oana Roman la emisiunea ”Răi da` buni” de la Antena Stars.



”E vina mea, recunosc. Boala s-a declanșat prin martie. Prin sfârșitul lunii martie am început să iau tratament, m-am simțit bine și nu am mai luat, iar acum am început iar să mă simt rău. În fiecare săptămână trebuie să mă duc să-mi fac perfuzii. Acest tratament trebuie luat minimum doi ani", a mai spus invitata lui Mihai Morar.