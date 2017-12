Peste zece zile, legendara Jane Fonda va împlini 80 de ani. Arată senzațional și gestul ei - de a-și dona ziua de naștere - a impresionat o lume întreagă

Actriţa americană Jane Fonda, care va împlini vârsta de 80 de ani pe 21 decembrie, şi-a sărbătorit ziua de naştere mai devreme, sâmbătă seară, printr-un eveniment de strângere de fonduri la finalul căruia a obţinut suma de 1,3 milioane de dolari pentru fundaţia ei dedicată sănătăţii şi prevenirii sarcinilor în perioada adolescenţei, informează hollywoodreporter.com.

La evenimentul „Opt decenii ale lui Jane”, care a avut loc la un hotel din Atlanta, i-au fost recunoscute realizările actriţei în întreaga carieră, precum şi cele pe care le-a avut cu fundaţia ei, Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential, pe care a înfiinţat-o în 1995.

La eveniment au participat 228 de invitaţi, între care s-au numărat Ted Turner, fondator CNN şi fost soţ al actriţei, fiul ei, Troy Garity, şi producătoarea Paula Weinstein. James Taylor şi Carole King au cântat câteva melodii precum „So Far Away” şi „You've Got a Friend”.

Dolly Parton, Kerry Washington, Ludacris şi Oprah Winfrey i-au transmis mesaje video actriţei.

Jane Fonda, născută pe 21 decembrie 1937, în New York, este actriţă şi producător de film. Este câştigătoare a două premii Oscar - pentru ”Klute” (1971) şi ”Coming Home” (1978) -, a şapte Globuri de Aur, a două trofee BAFTA şi a fost distinsă cu Palme d'Or onorific, în 2007. A jucat în peste 50 de filme artistice şi de televiziune, între acestea numărându-se ”Desculţ în parc/ Barefoot in the Park” (1967), ”Călăreţul electric/ The Electric Horseman” (1979) şi ”Stanley & Iris” (1990). În acest an, a apărut în este filmul ”Our Souls At Night”, alături de Robert Redford, vechiul său partener de platou.

Jane Fonda a fost căsătorită de trei ori - cu regizorul Roger Vadim, în perioada 1965-1973, cu Tom Hayden, în perioada 1973-1990, şi cu magnatul media Ted Turner, în perioada 1991-2001.