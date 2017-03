"Puterea înseamnă fericire, puterea înseamnă multă muncă și sacrificii". Beyonce, povestea din spatele imaginii!

"Puterea înseamnă fericire, puterea înseamnă multă muncă și sacrificii" – Beyonce Knowles. Povestea din spatele imaginii.

Beyonce, supranumită "Queen B", este un fashion icon al zilelor noastre. Dar care este povestea din spatele imaginii sale ?

Talentul și l-a descoperit la vârsta de cinci ani

Beyonce s-a născut pe 4 septembrie 1981, în Houston, Texas, părinții săi fiind Matthew Knowles și Tina Beyoncé Knowles . Viitoarei soliste i-a fost oferit numele de familie al mamei sale, întrucât, se dorea ca acesta să nu se piardă, deoarece doar un număr restrâns de persoane de sex masculin purtau acest nume. Tânăra Knowles a fost educată la școala primară Sfânta Maria, din Texas, unde a început să studieze balet și jazz. În ciuda timidității sale ea s-a arătat interesată de muzică și de interpretare, începând să participe la diverse concursuri locale. După câteva momente petrecute pe scenă, artista și-a învins temerile, realizând faptul că își dorește o carieră în muzică.

Cariera artistică într-o continuă ascensiune începând cu sfârșitul anilor '90

Queen B a devenit celebră la sfârşitul anilor 1990 în calitate de membră a trupei Destiny's Child, unul dintre grupurile feminine cu cele mai mari vânzări de discuri din lume. În 2003, în timpul unei pauze din cariera trupei Destiny's Child, a lansat primul ei album solo, intitulat "Dangerously in Love" care a propulsat-o pe culmile succesului în cariera sa solo. Albumul s-a vândut în peste opt milioane de exemplare la nivel mondial. După succesul in muzică, Beyonce și-a făcut debutul în lumea filmului prin intermediul producției "Carmen: A Hip Hopera" , realizate de MTV în anul 2001. Ulterior, la mijlocul anului următor, artista a interpretat rolul lui Foxxy Cleopatra în filmul " Austin Powers in Goldmember" . Producția a devenit un succes la nivel mondial, încasările obținute din vizionarea acesteia fiind de aproximativ trei sute de milioane de dolari. În 2010 a reușit să facă istorie la premiile Grammy, ea fiind prima artista care a câstigat 6 trofee in aceeasi seara. In prezent aceasta este deținătoarea a 17 trofee Grammy.

Viața personală, deliciul presei

Din anul 2002, artista a început o relație cu rapperul Jay-Z, după mai multe colaborări din care au ieșit adevărate succese, cum ar fi: „'03 Bonnie & Clyde”, Crazy in Love, Déjà Vu sau Upgrade U. Aceștia nu au declarat nimic oficial, lăsând loc de speculații. Pe 4 aprilie 2008, Beyonce si Jay-Z , s-au căsătorit fără publicitate iar in 2011, în timpul unui concert, Queen B a făcut anunțul că este însarcinată. Pe 7 ianuarie 2012 , Beyonce a dat naștere unei fetițe, Blue Ivy Carter. Pe 1 februarie 2017, aceasta a dezvăluit pe contul personal de instagram ca este însarcinată cu gemeni. Anunțul ei a adunat peste șase milioane de like-uri în mai puțin de opt ore, reușind astfel sa sparga recordul pentru cea mai apreciată poză în mediul online.

Cei doi artiști au strâns împreună o avere considerabilă, peste un miliard de dolari, iar asta i-a transformat în cuplul momentului, împreună formeaza un brand iar asta se poate vedea prin extravaganțele pe care cei doi și le permit, cum ar fi :

Un avion particular

În câte turnee mondiale merg cei doi, nu este greu de înțeles această extravaganță de a avea un avion privat, pus la dispoziție 24/7, doar pentru asta au scos din buzunar 40 de milioane de dolari.

O insulă privată în Bahamas

Se pare ca celor doi le place intimitatea și au vrut un loc propriu pentru a "evada " din când în când din cotidian. Și până la urmă , care e rostul sa fii miliardar în dolari, dacă nu ai măcar o insulă privată în valoare de patru milioane de dolari?

Nota de plată : 250.000 de dolari

Când faimosul rapper a dat o petrecere în clubul de noapte Liv, nota de plată s-a ridicat la 250.000 de dolari, sumă care i-a șocat pe proprietarul localului si pe angajații săi. Pentru Jay Z a fost ceva obișnuit

Peruci în valoare de un million de dolari

Queen B iubește să facă show, iar unul bun se vede și printr-o coafură diferită de fiecare dată .

Cadou de crăciun în valoare de 350.000 de dolari

Jay-z își vrea soția fericită, asa ca a decis că merită sa scoata 350.000 de dolari din buzunar pentru o colecție de genți Birkin

Inel de logodnă în valoare de 5 milioane de dolari

Queen B merită tot ce e mai frumos la mână, așa a decis si Jay-Z.

Rolls Royce și Bugatti

Jay Z i-a dăruit iubitei lui soții, de ziua ei, un Rolls Royce în valoare de un milion de dolari. Dar nici Beyonce nu s-a zgârcit, când soțul ei a împlinit 41 de ani, aceasta i-a oferit o mașină sport Buggati, de două milioane de dolari!

Despre despresia din perioada " Destiny's Child " și evenimente din copilăria artistei

În spatele artistului si brand-ului "Beyonce " , se află o femeie, mamă și soție care a trecut prin multe pentru a ajunge la succesul mondial ce îl are în prezent.

Deși pe scenă emana bucurie, energie si mult optimism, în perioada " Destiny's Child ", cântăreața a suferit de depresie. Aceasta a vorbit deschis despre această perioadă într-un interviu acordat revistei "Parade" , declarând că după plecarea a două membre ale trupei , LaTivia Roberson și LeToya Luckett , a avut o cădere nervoasă ce se manifesta prin refuzul mâncării si al ieșirii din camera sa. Cele doua membre o acuzau pe artistă că primește tratament favorabil din partea echipei și că mama acesteia, Tina Knowles , le obliga sa își înnegrească pielea mai mult. Această cadere nervoasă era accentuată si de despărțirea de iubitul său de atunci , Lyndall Locke. De menționat faptul că Locke a fost primul și singurul ei iubit înainte să devină doamna Carter. Beyonce a denumit acea experiență “perioada de însingurare” din viața ei.

Lucruri mai puțin știute despre Beyonce

1. În ciuda frumuseții ei, Beyonce a fost foarte nesigură pe ea în copilarie. Îi displăceau urechiile ei, declarând amuzată că erau mai mari decât capul. Jumătate din școala generală, ea si-a ținut părul prins deoarece se temea că fetele, invidioase, i l-ar putea tăia.

2. În încercarea de a o face celebră, părinții ei au avut probleme in căsnicie, iar pe când ea avea 13 ani aceștia s-au despărțit. Artista a suferit foarte mult, era văzută foarte des la biserica, plângând. În cele din urmă, părinții ei s-au împăcat la scurt timp. în 2011 s-au despărțit insa defintiv.

3. Înainte să o aiba pe fiica sa, Blue Ivy, artista a pierdut o sarcină suferind foarte mult în urma acesteia.

4. A făcut istorie la premiile Grammy în 2010, câstigând 6 trofee în aceeași seară.

5. Înregistrează toate interviurile cu jurnalisti și le ține în arhiva personală. Așa e sigura ca orice declarație facută de ea apare corect si în presă

Peste 11.800.000 de abonati are canalul de youtube al lui Beyonce!

Dincolo de brand-ul "Beyonce", artista reprezintă feminismul si modelul femeii puternice, întotdeauna a vorbit deschis despre problemele sale, încurajând astfel femeile din toata lumea să iși înfrunte temerile și să lupte pentru ceea ce își propun.