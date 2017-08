Rihanna spera la un Oscar

Articol scris de Luana Marin

Cu 8 premii Grammy si o multime de premii muzicale castigate, Rihanna isi indreapta acum atentia asupra celui mai prestigios premiu din lumea filmului. Cantareata, care a pasit recent in lumea filmului, cu proiecte precum "Bates Motel", "Valerian" si "The City of a Thousand Planets", spune ca aspira sa adauge la colectia sa de trofee, un Oscar, o mica statuie de aur.

Artista a recunoscut, intr-un interviu acordat pentru The Sun, ca s-ar bucura foarte mult sa castige acest premiu. "Mi-ar placea sa ajung acolo intr-o zi. Cine n-ar vrea sa auda ca munca pe care o face este una foarte buna?", a marturisit Rihanna. Cu toate acestea, sustine ca tot ce poate sa faca acum este sa munceasca in continuare si sa astepte ca lucrurile sa vina de la sine, "Ceea ce trebuie sa fac este sa lucrez cat de mult pot si daca urmeaza premii, atunci e minunat."

S-a aflat cine este noul iubit al Rihannei!

S-a iubit cu Chris Brown, de care s-a despartit in urma unui incident violent, dar si cu artistul Drake, cu care, insa, nu s-a afisat niciodata in ipostaze de cuplu. In afara de acesti doi barbati, insă, Rihanna nu a mai fost cuplata cu nimeni… cel putin nu public! Pana acum!

Cantareata din Barbados in varsta de 29 de ani are un nou iubit cu care a fost deja surprinsa sarutandu-se, insa nimeni nu stia cine este sau cu ce se ocupa. Ei bine, misterul a fost elucidat. Hassan Jameel este un influent om de afaceri din Arabia Saudita si conduce una dintre cele mai mari firme din lume. Cei doi au fost surprinsi de catre paparazzi, pe cand artista se afla in vacanta, in Spania.

”Aceasta relatie este intr-adevar serioasa. Rihanna i-a spus unui prieten ca este indragostita pana peste cap de el si pare ca se inteleg din priviri. Deja petrec foarte mult timp impreuna, departe de ochii curiosilor. Chiar se bucura unul de compania celuilalt”, a declarata o sursa, potrivit The Sun

Rihanna ofera ajutor copiilor din Malawi

Pe langa succesul international, Rihanna este implicata si in activitati caritabile. Artista a creat organizatia non-profit Clara Lionel Foundation, in 2002, numele fiind inspirat de bunicii ei. De atunci, Rihanna ajuta copiii din intreaga lume prin programe educationale ce au ca scop eradicarea saraciei in intreaga lume.

In cadrul programului din Malawi sunt oferite biciclete copiilor pentru a merge la scoală in siguranta. Rihanna a declarat recent: „Sunt foarte fericita ca, impreuna cu Clara Lionel Foundation, am reusit sa dezvoltam acest parteneriat cu serviciul de bike sharing ofo. Va ajuta foarte multi tineri sa primeasca o educatie de calitate, iar copiii din Malawi vor reusi sa ajunga la scoala in siguranta, fara a mai merge zeci de kilometri pe jos, singuri.”

Rihanna a vizitat Africa la inceputul acestui an pentru a identifica metodele prin care poate colabora cu profesorii, studentii si guvernul spre a crea un sistem de invatamant mai bun pentru viitorul tarii.