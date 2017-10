Rita Mureșan, mărturisire surprinzătoare la ”Dincolo de aparențe” ”În ultimul an am simțit că am îmbătrânit 20 de ani”

Rita Mureșan, fost model și acum designer de renume, trece ”Dincolo de aparențe” în cadrul unui amplu interviu oferit Florentinei Fântânaru, în care vorbește despre familia ei, despre schimbările din viața sa, dar și despre relația cu divinitatea.

Rita Mureșan simte că ultimul an a venit cu multă presiune și, în ciuda faptului că are încă un spirit tânăr, simte că a îmbătrânit brusc.

”Am 44 de ani, dar eu mă consider un copil de 23 de ani. Totuși, în ultimul an, am simțit că am îmbătrânit 20 de ani. Că așa a fost să fie, cu schimbarea de vibrație, cu tot ce s-a întâmplat în jurul meu și al nostru. Ideea este că, în viață nu poți da sfaturi, nu-ți poți da cu părerea despre lucruri pe care nu le-ai trăit”, mărturisește Rita Mureșan în cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

