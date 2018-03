S-a RETRAS din lumea filmului. Află cine este celebra ACTRIȚĂ care a renunțat la aparițiile pe marele ecran

Cameron Diaz, una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, s-a retras din actorie. Actrița cunoscută, mai ales, pentru rolurile din ,,The Holiday”, ,,What to Expect When You’re Expecting” sau ,,The Counselor“, vrea să se concentreze pe viața de familie.

În vâstă de 45 de ani, Cameron a renunțat la industria filmului și nu plănuiește să se întoarcă pe marile ecrane, potrivit prietenei ei, Selma Blair, citată de Daily Mail. Ea vrea să se concentreze pe viața de familie și pe relația cu soțul ei, Benji Madden, în vârstă de 39 de ani.

Selma a declarat, în cadrul unei petreceri organizată după decernarea premiilor Oscar, la Los angeles, săptămâna trecută: ,,Am luat prânzul cu Cameron ieri și am discutat despre film. Mi-ar fi plăcut să am o secvență cu ea, dar ea s-a retras din actorie. Nu mai are nevoie să facă alte filme, are o viață grozavă acum. Nu știu ce ar face-o să se întoarcă”, a spus prietena ei.

Cameron nu a mai avut nicio apariție de când a jucat în filmul Annie, în 2014, când a interpretat-o pe Miss Hannigan.