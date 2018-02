Schimbare de look spectaculoasă pentru Mirela Vaida. Prezentatoare tv s-a făcut blondă și este de nerecunoscut

Mirela Boureanu Vaida este o artistă iubită, o mamă devotată, o soţie la fel de grijulie şi un om de televiziune extrem de îndrăgit. Însă, înainte de toate, este o femeie extrem de frumoasă, care îşi respectă telespectatorii şi se îngrijeşte mereu de aspectul ei fizic.

Însă, ultima schimbare de look, nu a încântat-o pe cât de mult s-ar fi aşteptat:

"Ce-ar fi fost dacă...??? M-am speriat şi am revenit la culoarea veche.. Too blonde for me! Omul, cât trăieşte, învaţa!! Aşa e prima oară la vopsit de păr.. Noroc că m-am întors din drum şi mi-am schimbat culoarea..

Nu o mai pot avea pe cea naturală, din păcate! Fetelor, fiţi cu băgare de seamă, mai ales dacă aveţi o culoare naturală de invidiat", a fost mesajul prezentatoarei tv, care a regretat imediat că a recurs la această schimbare.