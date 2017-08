Selena Gomez se destăinuie în cel mai sincer interviu: "Merg la terapie. Mi-e încă greu..."

Deși are lumea la picioare, milioane de fani în lumea întreagă, Selena Gomez încă se confruntă cu probleme pricinuite de boala care a ținut-o departe de scenă câteva luni bune.

La cei 25 de ani, împliniți de curând, Selena a trecut prin experiențe dureroase. A fost internată într-o clinică de reabilitare, asta după ce a fost diagnosticată cu lupus. În plus, Selena suferea de depresie, anxietate și respect de sine scăzut.

"Respectul față de mine însămi era la pământ. Am fost deprimată, anxioasă și am început să am atacuri de panică înainte de a ajunge pe scenă sau imediat după ieșirea de pe scenă. Practic am simțit că nu eram suficient de bună, că nu eram capabilă. Am simțit că nu le dădeam fanilor nimic și că ei văd asta, ceea ce cred că era complet denaturat", a povestit ea.

După revenire, Selena părea cu totul altă persoană, mai matură, mai sigură pe sine. Însă vedeta de talie mondială continuă să meargă la terapie.

”Mă duc la terapie. Cred în asta și mai cred că vorbitul despre ce te supără și unde te situezi ajută. E foarte dificil să știi cine ești cu adevărat în timpul nebuniei și presiunii din jur”, a declarat în cel mai sincer interviu.