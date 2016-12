Starea de sănătate a Tamarei Buciuceanu se agravează pe zi ce trece: „Nu mai pot ieși din casă”

Tamara Buciuceanu-Botez, una dintre cele mai apreciate actrite din generatia de aur, s-a retras din activitate, in urma cu cativa ani ca sa-si traiasca linistita batranetea.



“Am zile mai bune si zile mai proaste. Sunt zile in care nu ma simt asa bine, am si eu o varsta, am si eu problemele mele de sanatate, ca orice om. As vrea sa ies din casa, dar nu pot pentru ca e frig. Eu m-am retras din activitate ca sa-mi vad linistita de batranetea mea. M-a retras pentru ca am obosit, nu mai pot. Vreau sa stau si eu linistita si sa am grija de sanatatea mea. Vin sarbatorile, o sa stau cuminte. Va doresc si voua sarbatori fericite”, sustine indragita actrita, citată de culturalbzi.ro.