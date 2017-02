Ştefan Bănică Jr.: “Am mers vreo şapte ore, noaptea, până în vârful muntelui. Ceva îngrozitor, nu aveam reper, am crezut că înnebunesc!”

În interviul acordat Florentinei Fântânaru, la Antena Stars, Ştefan Bănică și-a amintit de una dintre situațiile care l-au marcat, în vremea în care abia își începea cariera de actor.

“Filmam cu Geo Saizescu un serial pe Muntele Ceahlău, un serial înainte de Revoluţie; m-a păcălit, mi-a zis că o să filmez într-o pădurice, în apropiere şi am mers, nu exagerez, şapte ore. Am crezut că înnebunesc. Ceva îngrozitor, nu aveam reper. Am ajuns în vârful muntelui la 12 noaptea!”, povestește juratul X Factor.

Însă lucrurile au luat-o în direcția cea bună, asta pentru că Ștefan a rămas cu una dintre cele mai frumoase amintiri: “Acolo am văzut însă cel mai frumos răsărit de soare din viaţă mea. I-am mulţumit lui Saizescu pentru imaginea asta şi l-am iertat pentru tot!”.