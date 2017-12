Stefan Hrusca a fost transportat de urgenta la spital, joi seara, dupa ce s-a simtit foarte rau. Initial vedeta a pus starea de rau pe seama unei raceli mai puternice, insa situatia sa s-a agravat rapid si a fost nevoie de internare, informează Ciao.

In ciuda problemelor de sanatate pe care le are, Stefan Hrusca nu a anuntat nimic in privinta concertelor pe care le are de sustinut, ceea se inseamna ca evenimentele nu vor fi anulate.