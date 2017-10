Tom Jones, cel care ne-a cântat "Delilah", "Kiss" şi "Sex Bomb", dă cărțile pe față! ”Abuzul şi hărţuirea sexuală există dintotdeauna şi în industria muzicală!”

Cântăreţul Tom Jones susţine că abuzul şi hărţuirea sexuală reprezintă dintotdeauna o problemă răspândită şi în industria muzicală, nu doar la Hollywood, artistul precizând că a trăit astfel de experienţe la începutul carierei sale, informează bbc.com.

Tom Jones a făcut aceste afirmaţii în cadrul unui interviu acordat BBC, în care s-a referit şi la scandalul sexual în care este implicat producătorul hollywoodian Harvey Weinstein.

”Astfel de lucruri se întâmplă dintotdeauna şi în industria muzicală. Există artişti care s-au plâns de persoanele care îi reprezentau şi de diferite lucruri pe care trebuiau să le facă pentru a obţine un contract”, a spus el.

Cântăreţul a spus că a trăit câteva astfel de experienţe la începutul carierei sale.

”S-a întâmplat la început. Au apărut câteva astfel de lucruri. Dar le eviţi. Pur şi simplu pleci… Ceea ce se încearcă în privinţa femeilor se încearcă, de asemenea, în privinţa bărbaţilor”, a mai spus Tom Jones.

”A existat întotdeauna acel element – oamenii cu putere uneori abuzează de aceasta. Însă, există şi oameni buni”, a adăugat el.

Tom Jones a vorbit despre o experienţă de hărţuire sexuală pe care a trăit-o şi care l-a făcut să se simtă ”îngrozitor”. El nu a oferit detalii, precizând doar că cineva i-a adresat o întrebare, iar el a refuzat.

”Se întâmplă astfel de lucruri în industria divertismentului, iar uneori aceste lucruri sunt muşamalizate, după care sunt aduse la lumină şi alte persoane încep să povestească – este ca şi când ai îndepărta dopul unei sticle. Apar în spaţiul public lucruri care poate ar fi trebuit să apară în urmă cu mulţi ani. Însă, aşa se întâmplă în această industrie de divertisment – eşti în vizorul public şi trebuie să iei împreună lucrurile bune şi lucrurile rele implicate”, a mai spus el.

Cântăreţul a adăugat că este încrezător că în final, se va face dreptate în fiecare caz de hărţuire sau agresiune sexuală.

”Se va face dreptate. Dacă ai făcut ceva greşit, trebuie să plăteşti pentru asta, sau să dovedeşti că eşti nevinovat”, a spus Tom Jones.

Tom Jones, născut pe 7 iunie 1940, este un cântăreţ galez, devenit celebru la mijlocul anilor 1960, cu un stil muzical ce include influenţe din numeroase stiluri, precum pop, rock, R&B, country, dance, soul şi gospel. Printre cele mai cunoscute cântece ale sale se numără single-uri precum "It's Not Unusual", "What's New Pussycat", "Delilah", "Green, Green Grass of Home", "She's a Lady", "Kiss" şi "Sex Bomb". Albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.