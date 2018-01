Veste TRAGICĂ! Inevitabilul s-a produs. A murit în urma unui atac cerebral! Prima femeie fatală a filmului s-a stins!

Actriţa irlandeză Peggy Cummins, cunoscută pentru rolul „femeii fatale” din filmul noir „Gun Crazy”, lansat în 1950, a murit la vârsta de 92 de ani, în urma unui accident vascular cerebral.

Peggy Cummins a murit vineri, într-un spital din Londra, fiind înconjurată de familia ei, a declarat o prietenă a actriţei pentru The Hollywood Reporter.

Născută pe 18 decembrie 1925, Peggy Cummins s-a stabilit în Statele Unite ale Americii în 1945, când a fost distribuită în rolul principal al producţiei „Forever Amber”, a studioului 20th Century Fox. Însă, a fost înlocuită de Linda Darnell.

Mai târziu, Peggy Cummins a obţinut rolul „Annie” Laurie Starr în filmul noir cu buget redus „Gun Crazy”, regizat de Joseph H. Lewis.

Filmul îl perzintă pe Bart Tare, interpretat de John Dall, care a avut o pasiune pentru arme încă din copilărie. După ce este lăsat la vatră, prietenii îl duc la un carnaval. Acolo, Bart o întâlneşte pe Annie, care se ocupă de un spectacol cu arme.

Annie, „femeia fatală”, ajunge să îl provoace la o competiţie de tras cu arma. Cei doi ajung să se căsătorească şi devin infractori.

Actriţa a mai jucat în producţii precum filmul western „Green Grass of Wyoming” (1948), alături de Charles Coburn, şi în filmul horror „Curse of the Demon” (1957), alături de Dana Andrews.

A părăsit Statele Unite ale Americii în 1950, unde nu s-a mai întors timp de mai multe decenii, şi a jucat în filme precum „Operation X” (1950), alături de Edward G. Robinson, „Hell Drivers” (1957), regizat de Cy Endfield, şi „Curse of the Demon” (1957). S-a retras din actorie la mijlocul anilor 1960.

Peggy Cummins s-a căsătorit în 1950 cu omul de afaceri britanic Derek Dunnett. A avut un fiu, David, şi o fiică, Diana.