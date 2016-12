Era şi timpul să ne mişcăm trupurile pe ritmuri latino. Maria Buză şi Pepe au făcut atmosferă cu piesa "La Gozadera".

Alexander Delgado & Marc Anthony de România, ce să mai. Cei doi au cântat cu pasiune, au dansat alături de balet şi mai că ne-am întrebat unde au dispărut, la un moment dat.

Nici noi nu am stat nepăsători. Ne-am ridicat la dansat, am mişcat din şolduri şi am simţit la passion caliente. Ay, ay, ay!