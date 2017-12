Alin Pascal: “Am stat cinci ore la machiaj, ca să mă transform în Duhul Lămpii din “Aladdin””

Alin Pascal, care în marea finală a show-ului “Te cunosc de undeva!” din aceastã searã, de la ora 20.30, la Antena 1, va fi Duhul Lămpii din musicalul “Aladdin”, spune că nu a existat personaj care să nu-i fi dat bătăi de cap în sezonul care se încheie. Însă cel mai dificil a fost, de departe, cel pe care-l va avea de interpretat în seara marii finale.

“Nu a existat personaj care să nu-mi dea bătăi de cap. Acestea au fost fie din cauza partiturilor dificile, fie pentru că trebuia să joc în travesti, fie țineau de partea de actorie. De departe însă cel mai greu personaj pe care l-am avut de imitat a fost cel din finală, Duhul Lămpii din “Aladdin”. Un personaj complex, pentru care am avut mult de cântat, mult de dansat și mult de jucat. Și totul a trebuit pregătit într-un timp extrem de scurt, doar o săptămână. Pentru acest personaj am stat cinci ore la machiaj, iar ca să mă demachiez mi-a luat o oră”, spune Alin.

Concurentul mai spune că cel mai reușit personaj al său din actualul sezon a fost, din punctul său de vedere, Marvin Gaye. “Sincer, îi știam melodiile, dar nu știam cine le cântă. Acum, am devenit un mare fan al său. I-am ascultat toată discografia și este spectaculoasă”. Iar cel mai nereușit personaj al său a fost Rod Steward. “Nu știu ce am avut cu el... pur și simplu nu am reușit să mi-l asum”, mai spune Alin.

Campionul celui de-al 12-lea sezon va fi ales sâmbăta aceasta dintre finaliștii Lidia Buble, Adriana Trandafir, Julie Mayaya, Alin Pascal și Cezar Ouatu, care vor interpreta de această dată personaje celebre din musicaluri iubite de marele public.

Punctele le vor fi acordate celor cinci finaliști de un juriu extins, format din Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan și din nefinaliștii acestui sezon, Ramona Bădescu, Anisia Gafton, CRBL și Sebastian Muntean.

Cine va câștiga cel de-al 12-lea sezon al show-ului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor afla în aceastã searã, de la ora 20.30, în marea finală “Te cunosc de undeva!”.

