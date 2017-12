Anisia Gafton a învățat mimica lui Louis Armstrong, în oglinda toaletei din culise

Anisia Gafton, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sâmbătă, 9 decembrie, de la ora 20.00, în semifinala “Te cunosc de undeva!”, cu o transformare în Louis Armstrong, mărturisește că a învățat expresiile feței marelui artist în oglinda toaletei din culise, chiar înainte de show.

“De data asta, nu am prea avut timp să exersez acasă, așa că mimica personajului meu am învățat-o în oglinda de la toaletă, înainte de show. Răgușeala lui Louis Armstrong nu mi-a fost greu s-o reproduc, pentru că de mică îmi plăcea să scot, în joacă, tot felul de sunete. Iar sunetul trompetei sale mi-a ieșit tot dintr-o joacă și este o improvizație”, mărturisește concurenta de la “Te cunosc de undeva!”.

Cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan transformarea Anisiei Gafton în Louis Armstrong, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 9 decembrie, de la ora 20.00, în semifinala celui de-al 12-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”.

