Ce anume le-a dat bătăi de cap concurenților de la “Te cunosc de undeva!” și care le-au fost obiceiurile înainte de a intra pe scenă

Sâmbăta aceasta, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, are loc finala celui de-al unsprezecelea sezon al show-ului prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși când se va alege câștigătorul marelui trofeu dintre finaliștii Daniel Max Dragomir, Sore, Biu Marquetti, Alex Vasilache și duetul Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Nefinaliștii vor urca, la rândul lor pe scenă, în cadrul unor momente speciale alături de patru mari artiști.

Ce anume însă le-a dat bătăi de cap celor zece concurenți – Sore, Ruby, Bianca Sârbu, Biu Marquetti, Anda Adam, Alex Vasilache, “Cuza”, Daniel Max Dragomir, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu -, în cele 15 săptămâni de show, dar și care le-au fost obiceiurile înainte de a urca pe scenă, spun chiar ei, în cele ce urmează:

Sore

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

De fiecare dată când sunt în backstage, îmi place să vorbesc și să glumesc cu colegii de la sunet, de la making of. Mă relaxează. Deja ne-am împrietenit și e o încălzire bună pentru scenă. Și, fix înainte să intru în lift, schimb câteva cuvinte de încurajare cu Lulu, directorul muzical.

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Bătăi de cap?... hmmm. Personajele masculine, pentru că nu m-am simțit niciodată foarte în personaj atunci când am făcut un travesti. Consider că nu mi se potrivesc J

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Cred că în top 3 la mine intră Adele, Paloma Faith și Miley Cyrus. Iar ultimele locuri sunt ocupate de Pepe, Smiley și Temișan.

Anda Adam

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Mereu vocalize, pentru că nu intru niciodată în scenă neîncălzită. Și întotdeauna îmi fac cruce înainte... ca să dea Domnul să iasă bine :))

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

De data asta nu mi-a mai dat nimic bătaie de cap. Le știam pe toate pe dinafară și eram deja familiarizată cu absolut tot. Am încercat în schimb un lucru nou: mi-am dat în cap cu spray negru... și am avut ceva emoții, recunosc, pentru că stând câteva ore bune cu acel negru în cap, mi-a fost teamă că nu se va mai lua de pe părul meu blond :)))... Oricum, am insistat ceva ca să scap definitiv de acea culoare, a trebui să mă șamponez de patru-cinci ori.

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Mi-au ieșit bine Bonnie Tyler, Mary J. Blige, Stela Popescu și Alicia Keys. Au fost personaje mănușă pentru mine și sunt fericită că rulețica mi le-a dat! Au fost și provocări pentru mine, în același timp, dar și transformări reușite.

Complicat și greu de ajuns aproape de original a fost David Bisbal. Nu a ieșit rău, dar atât a fost maximum cât s-a putut, și fizic, și vocal, și în spaniolă, și cu 100 de cuvinte pe secundă J).

Biu Marquetti

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Beau un pahar cu apă, la temperatura camerei, fiindcă de fiecare dată, de la emoții, mi se usucă gâtul. Apoi, îmi fac semnul Crucii, ca să iasă totul cât se poate de bine.

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Machiajul, atunci când trebuia să fiu făcută albă. Era prea multă pudră pe mine. Și lentilele de contact... Îmi irită ochii foarte tare, aproape nu văd nimic.

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Cele mai bune, din punctul meu de vedere, au fost Matilda Pascal Cojocărița, Amara la Negra, Melanie Thorton, Coumba Gawlo și Donna Summer, sub nici o formă nu mi-au ieșit Delia, David Lee Roth sau George Harrison.

Bianca Sârbu

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Fac vocalize în baie la greu 😂😂😂!

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Bătai de cap am avut în special cu munca în echipă și cu indicațiile regizorale, deoarece eu sunt o fire independentă și fac lucrurile cum le simt, nu cum mi se spune. Dar m-am adaptat.

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Toate personajele mi-au fost foarte dragi. Am încercat să scot din ele tot ce am putut. Fergie și Lara Fabian cred că mi-au ieșit cel mai bine 😊... “Te cunosc de undeva!” a fost pentru mine o experiență minunată și o lecție de viață.

Liviu V ârciu ș i Andrei Ș tef ă nescu

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Liviu Vârciu : Îmi fac semnul Crucii și mă rog la Dumnezeu să mă ajute să nu mă fac de râs. Nu prea mi-a ieșit, dar asta este J. Iar în lift, bat palma cu Andrei și spunem ceva ce nu putem să-ți zicem J

Andrei Ș tef ă nescu : Fac vocalize înainte de a pleca din cabină spre scenă. Îmi iau o bomboană pentru gât. Apoi dau mâna cu prietenul și colegul meu de scenă, înainte de a urca în lift :)

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Andrei Ș tef ă nescu : La mine problema principală e cea cu lentilele de contact... nu le suport sub nici o formă. Cu restul m-am obișnuit foarte bine :))

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Liviu Vârciu : Până acum, ne-au ieșit bine Mihai Constantinescu și Anastasia Lazariuc - m-am și simțit foarte bine imitându-l pe Mihai -, Sting și Lady Gaga, dar și Lupul Titi Suru și căprița Rada.

Andrei Ș tef ă nescu : Au fost multe personaje care ne-au ieșit, dar și câteva care au fost imposibil de reprodus. dar tocmai în asta constă frumusețea acestei emisiuni, în faptul că atunci când urci pe scenă și știi că nu o să-ți iasă, să te lupți cu emoțiile unui eventual eșec, dar să și aștepți cu speranță o minune :))

Alex Vasilache

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Acel "inainte de a intra pe scenă" la mine începe dimineața, când ajung la studio. Îmi iau o cafea și mă așez pe scaun la machiaj. Acela e momentul în care mă simt ca la SPA. Mă relaxez total. Cele mai mari emoții sunt când intru în lift și aștept... 3... 2... 1.

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

În prima gală, am luat contact cu tot ce era mai rău: tocuri, gene false, ciorapi de plasă, epilat, sutien, rochie, perucă, lentile de contact, unghii false, plus două bucăți vârfuri de suzete băgate în nas. Totul strângea, jena, durea, lăcrima, iar tetinele alea din nas șuierau ca Darth Vader care respira greu. După o oră vedeam în ceață, nu îmi mai simțeam degetele de la picioare și mă strângea părul în cap. Totul a părut muuult mai ușor la următoarele gale după ce am trecut prin școala "cum să fii doamna Tina Turner". Aaaaa... și, după toate astea, mi-au pus capac când mi-au mai zis că am fost cea mai urâtă Tina de la CRBL încoace. :))

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Am început "cu dreptul" în prima gală, cu doamna Tina, după cum spuneam. Vag se prindea careva cine sunt și ce caut eu acolo. :))

Mi-a rămas în suflet însă momentul "Liviu Vasilică". Când mi-am pus și costumul pe mine și m-am văzut în oglindă, efectiv mi s-a strâns inima. Asemănarea fizică era evidentă pentru toți din jur. Se adaugau și elemente legate de viața personală, care erau comune - legate de Teleorman, de medicină. Cumva am simțit că mă identific cu el într-o măsură destul de mare, aproape că m-am simțit pentru o clipă Liviu Vasilică.

“Cuza”

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

De cele mai multe ori mă închin înainte să urc în lift, iar în lift mă gândesc la tot felul de chestii amuzante ori fac glume cu băieții din spatele platoului, să pot scăpa de presiune.

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Lentilele de contact m-au făcut să plâng de fiecare dată. Era un un chin pentru fetele de machiaj, pentru că aproape tot timpul era nevoie să mi se refacă machiajul. Bărbieritul a fost un alt aspect "dureros", pentru că până la “Te cunosc de undeva!” nu îmi mai dădusem barba jos de trei ani!

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Personajele pe care le-am imitat cel mai bine sunt și personajele care m-au pus pe primele poziții în clasament J

Daniel Max Dragomir

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

De obicei petrec timp în oglindă, nu pentru că sunt narcisist, ci pentru că până în ultimul moment pot să descopăr gesturi pe care personajul le are. Asta mă ajută să așez fiecare detaliu și să fiu bine pregătit.

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Pentru mine a fost greu să mă epilez. Prima oară când m-am epilat, pentru momentul "Loredana", a durat aproape două ore. Speram să capăt dexteritate. Nu s-a întâmplat asta. În a 12-a gală, când m-am epilat pentru momentul "Sore", am putut să trag o concluzie și, la întrebarea "Ce ți-a dat bătăi de cap în tot sezonul?", răspunsul meu este "SĂ MĂ EPILEZ!!!!!!" 😖

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Din punctul meu de vedere cele mai bune transformări au fost Prince, Sore și Horia Brenciu. Iar cea mai nereusită, Loredana Groza.

Ruby

Ce obiceiuri ai inainte de a urca pe scena de la “Te cunosc de undeva!”?

Eu sunt o persoană foarte emotivă și cam la fiecare gală am încercat să mă țin departe de emoții și să fiu cât mai liniștită și calmă înainte de a intra pe scena. Mi-a fost greuț să mă controlez pentru că eu în momentul în care sunt pe scenă am un car mare de energie și încă unul de emoții iar, dacă le mixez, este foarte posibil să nu mă mai poți lua de la microfon.

Ce anume ți-a dat bătăi de cap in acest sezon, la „Te cunosc de undeva!”? Cu ce anume nu te-ai putut obisnui?

Lentilele au fost dificil de purtat pentru mine. Nu îmi plac, nu le suport, am impresia că îmi este mereu somn când le port. Și m-a mai chinuit faptul că la fiecare gală eu trebuia să am tatuajele acoperite. Pe lângă faptul că durează o oră să fie acoperite, mi se pare că sunt dezbrăcată fără ele, arăt de parcă aș fi bolnavă J

Care au fost personajele pe care le-ai imitat cel mai bine, din punctul tau de vedere? Dar cele care nu ti-au iesit sub nici o forma?

Mi-a plăcut mult Busta Rhymes. Când mi-a picat la ruletă, am simțit că îl iau pe Dumnezeu de picior, chiar dacă știam că nu o să aibă fani în randul juratilor și al echipei de producție.

Mi-a mai plăcut foarte foarte mult, și a fost un personaj care mi-a venit mănușă, Catherine Zeta-Jones, cu “Hit me with the best shot”, dar și Peggy Lee cu „Fever”. Alex Velea a fost și el acolo, dar și Meghan Trainor. Mi-au plăcut multicele... Care mi-a ieșit mai bine sau mai puțin bine nu știu, pentru că eu mă concentrez în general pe ceea ce îmi place, dar îți pot spune sigur că a fost un sezon cu oameni mișto, alături de care m-am simțit ca acasă.

