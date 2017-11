Emoții mari, căci “Prințul muzicii soul” a pășit pe scenă! Alin Pascal bifează o super transformare în Marvin Gaye

În a zecea ediţie din sezonul XII de la "Te cunosc de undeva!", Alin Pascal a cântat melodia "Let's Get It On", interpretată de Marvin Gaye.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu pierde transformările spectaculoase din emisiunea Te cunosc de undeva, intră pe Antena Play: https://goo.gl/mJ7LTV. Şi dacă nu eşti in fata televizorului, poţi urmări LIVE emisiunea de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!