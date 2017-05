Fetița Andei Adam, concurenta de la „Te cunosc de undeva”, a moștenit pasiunea mamei pentru muzică. Fanii s-au topit de dragul ei!

Fetița Andei Adam, Evelin, a moștenit pasiunea mamei pentru muzică. Micuța a fost fotografiată de artistă în timp ce asculta muzică la căști. Evelin, cu zâmbetul ei de „bebelușă” și o fundiță roz în păr, i-a topit pe fanii Andei!

Nu știm dacă va urma o carieră muzicală, cert e că fetița adoră muzica! Nici nu ar avea cum altfel, având în vedere că mama ei îi cântă în fiecare zi!

"Prima dată a ales cheia de la maşină, ca mami. E pasionată de maşini. Nu, a ales banii. După a ales cheia de la maşină şi al treilea lucru pe care l-a ales a fost microfonul. Şi am tras concluzia că da: pleacă la drum, face bani, cântă. Cred că se face tot cântăreaţă. Jur. Deci am filmare. Primii banii, apoi cheia de la maşină, după care a luat microfonul. S-a şi speriat, săraca, pentru că noi toţi am început să ţipăm foarte tare şi ea s-a speriat şi a început să plângă. Nu am lăsat-o să se bucure de obiectele pe care le-a luat de pe tavă", a spus vedeta despre alegerile Evelinei.

Seamănă Evelin cu frumoasa ei mămică?

