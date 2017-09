Julie Mayaya fuge în fiecare iarna în Congo, la tatăl ei, ca sa scape de zăpezile din Romania

Julie Mayaya, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea în postura de concurentă a show-ului “Te cunosc de undeva!”, sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, are origini congoleze.

Tatăl ei este din Congo și locuiește la Kinshasa, capitala acestei țări. Julie îl vizitează an de an, în luna ianuarie, prilej cu care scapă de iernile din București și își revede o parte din numeroasa familie din partea tatălui care trăiește acolo.

“Eu merg în fiecare an în Congo. Îmi fac vacanțele de iarnă acolo, ca să fug de zăpada de aici. Îmi place, în primul rând, pentru că am o familie foarte mare și frumoasă acolo și, în al doilea rând, pentru că în Congo este vară tot anul”, spune Julie.

În capitala Kinshasa, Julie își revede unchi, mătuși, veri, niciodată însă pe toți, pentru că sunt… prea mulți. Familia din care provine este atât de numeroasă, că nici ea nu mai știe câți sunt în total. “Tata provine dintr-o familie numeroasă. Are mulți frați și fiecare dintre ei are minimum patru copii. Mulți dintre verii mei stau în Italia, Olanda și Franța, de aceea niciodată nu reușim să ne strângem cu toții. De altfel, niciodată nu am știut câți suntem în total. Ultima dată când am fost în Congo, în februarie, de ziua tatălui meu, ne-am strâns la masă vreo patruzeci de oameni, toți rude apropiate”, spune Julie, amuzată.

Julie Mayaya s-a născut la Iași și mai are aici doi frați și o soră: unul dintre frați a absolvit facultatea, sora ei este studentă la Medicină și implicată în munca de voluntariat, iar fratele cel mic este încă la liceu. Julie e cea mai mare dintre ei.

Care este primul personaj pe care talentata solistă îl va interpreta pe scena show-ului transformărilor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 20.00, în premiera celui de-al 12-lea sezon “Te cunosc de undeva!”.

