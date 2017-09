Laura Stoica, Elvis Presley, Harry Belafonte, Irina Loghin, Christina Aguilera, pe scena de la "Te cunosc de undeva!"

Nouă momente fabuloase vor susține concurenții celui de-al doisprezecelea sezon, sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 20.00, pe scena de la “Te cunosc de undeva!”. Nouă momente pe care le-au pregătit minuțios la orele de canto, actorie și coregrafie, alături de îndrumătorii lor, Ozana Barabancea, Andrei Aradits și Furnica, dar și acasă, prin studiu individual.

Astfel, sâmbăta aceasta, la “Te cunosc de undeva!”, câștigătoarea primei ediții a actualului sezon, Adriana Trandafir, va cânta în travesti precum Harry Belafonte, Anisia Gafton va întruchipa un personaj senzual, cu o voce magnifică, Christina Aguilera, în vreme ce Lidia Buble o va imita pe regretata Laura Stoica, despre care spune că este artista sa de suflet. Alin Pascal va fi un profesionist al travestiului mondial, RuPaul, Julie Mayaya va îmbrăca un superb costum popular românesc ca să se transforme în Irina Loghin, iar Cezar Ouatu îl va aduce pentru prima dată pe scena de la “Te cunosc de undeva!” pe celebrul Seal. CRBL va interpreta “La tine”, un succes al acestui an, transformat în artistul care-și spune What’s UP și va urca pe scenă alături de câțiva invitați-surpriză, Sebastian Muntean va imita un celebru artist american din Honolulu, Bruno Mars, în timp ce Ramona Bădescu se va afla în primul său rol de travesti pe scena de la “Te cunosc de undeva!”, când îl va interpreta pe Elvis Presley, regele Rock’n’Roll-ului.

Show-ul se va deschide cu un moment spectaculos, realizat de Pepe, invitatul special permanent al sezonului, și CRBL, concurentul care a primit zero puncte din partea ruletei personajelor, în prima ediție. Cei doi se vor transforma în 2Pac și Dr.Dre și vor interpreta, la “Te cunosc de undeva!”, mega-hit-ul “California Love”.

Câte puncte le vor acorda jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan talentaților concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Te cunosc de undeva!”, prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

