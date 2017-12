Louis Armstrong nu putea cânta "Go down Moses" decât cu trompeta! Anisia Gafton, să nu te recunoaștem! Ce travesti, ce răgușeală în voce!

În a 14-a ediţie din sezonul XII de la "Te cunosc de undeva!", Anisia Gafton a cântat melodia "Go down Moses", interpretată de Louis Armstrong.

“De data asta, nu am prea avut timp să exersez acasă, așa că mimica personajului meu am învățat-o în oglinda de la toaletă, înainte de show. Răgușeala lui Louis Armstrong nu mi-a fost greu s-o reproduc, pentru că de mică îmi plăcea să scot, în joacă, tot felul de sunete. Iar sunetul trompetei sale mi-a ieșit tot dintr-o joacă și este o improvizație” , a mărturisit concurenta de la “Te cunosc de undeva!”.

