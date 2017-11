Moment emotionant la "Te cunosc de undeva!".Lidia Buble a uitat versurile cântecului, atunci când Fuego a urcat lângă ea, pe scenă: "Nu știam ce să fac"

Sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Lidia Buble îl va imita pe bunul său prieten Fuego și se va emoționa atât de tare când acesta îi va face surpriza să urce lângă ea, pe scenă, că va uita versurile cântecului pe care-l interpreta, „Casa părintească nu se vinde”.

“În momentul în care a urcat pe scenă... de fericire, am uitat versurile (râde). Nu știam ce să fac, dacă să rămân în personaj, în continuare, sau să sar în brațele lui. Eu sper că a fost mândru de mine”, spune Lidia.

Concurenta de la “Te cunosc de undeva!” spune că a fost foarte fericită atunci când ruleta i-a oferit acest personaj. „M-am bucurat cel mai tare când mi-a picat la ruletă Fuego. Am fost cea mai fericită! Cu Paul (n.n. numele real al lui Fuego) am o relație de suflet, pe lângă cea artistică. Momentul interpretării piesei lui, la “Te cunosc de undeva!”, a fost unul emoționant, iar când a venit, lângă mine, pe scenă, nu am putut să-mi stăpânesc lacrimile. Paul este un artist binecuvântat cu mult har de la Dumnezeu și dedicat muzicii. Este o persoană cu un bun simț aparte, cum rar întâlnești în zilele noastre. Avem și o chimie faină, poate și datorită faptului că amândoi suntem ardeleni. Îl iubesc și-l voi respecta mereu!", adaugă ea.

Ce spune Fuego despre Lidia Buble, dar și cum vor aprecia jurații Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan transformarea acesteia, telespectatorii Antenei 1 vor afla sâmbătă, 2 decembrie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Te cunosc de undeva!”, prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

