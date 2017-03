Rubinita, mereu copleșitoare! Ruby o face să plângă pe bunica ei, la "Te cunosc de undeva!"

Sâmbătă, 4 martie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, Ruby o invită în public pe bunica ei, să o vadă cum o imită pe Ileana Sărăroiu, cu melodia “O bătrână într-o gară”.

“Este un cântec pe care mamaie îl fredonează aproape tot timpul prin casă și s-a bucurat când a aflat că o să-l cânt. În același timp, s-a și mirat, spunându-mi: “Mamă, o să poți tu să cânți muzică populară?”. O să cânt pentru prima dată cu un taraf și am foarte mari emoții, dar sunt și foarte fericită, pentru că este cu totul altceva decât am făcut până acum”, spune Ruby.

Bunica ei se va emoționa foarte tare văzându-și nepoata cântând această melodie populară si nu va reuși să-și stăpânească lacrimile. “Nu mă așteptam să se emoționeze așa de tare...”, mai spune concurenta de la “Te cunosc de undeva!”.

Ce reacție va avea juratul Aurelian Temișan când o va vedea pe bunica lui Ruby în public, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 4 martie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări emisiunea live pe AntenaPlay: https://goo.gl/mJ7LTV, la fel şi toate înregistrările integral.