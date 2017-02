Ruby, Sore, Anda Adam, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, Bianca Sârbu, Biu Marquetti, Alex Vasilache, Daniel Max Dragomir și “Cuza” intră în joc, la “Te cunosc de undeva!”

Ruby, Sore, Anda Adam, Bianca Sârbu, Biu Marquetti, Alex Vasilache, Daniel Max Dragomir, „Cuza”, solistul trupei “Noaptea Târziu”, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu intră în jocul transformărilor sâmbătă, 18 februarie, de la ora 20.00, în prima ediție a noului sezon “Te cunosc de undeva!”, la Antena 1, cu roluri diverse și spectaculoase oferite lor de buclucașa ruletă a personajelor.

“Sunt fericită de fiecare dată când începem un nou sezon “Te cunosc de undeva!”, pentru că este o școală chiar și pentru mine însămi. În ceea ce-i privește pe concurenți, sunt toți oameni deschiși, frumoși, tineri, cu personalități, orgolii și pretenții diferite, oameni care vor să exploreze și să-și exploateze talentele”, spune Ozana Barabancea care, alături de colegii Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan, va juriza prestațiile celor zece artiști-concurenți ai noului sezon prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

Așadar, în prima ediție a celui de-al unsprezecelea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva!”, Sore o va imita pe Viorica de la Clejani și va cânta acompaniată de taraful Silvian Voicu. “Nu puteam începe cu o provocare mai mare. Viorica este un personaj în adevăratul sens al cuvântului. Iar eu n-am cântat genul acesta de muzică în viața mea și n-am mai cântat nici cu taraf”, spune Sore.

Colegii ei, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, vor cânta în acest sezon numai în duet, iar sâmbăta aceasta vor aduce în prim-plan două personaje care multora le va aminti de copilărie: lupul Titi Suru și căprița Rada, protagoniștii celebrului film “Mama”, regizat în anul 1976 de Elisabeta Bostan. “Noi nu ne-am pregătit foarte bine, dar o să iasă bombă”, spune Vârciu, cu umorul care-l caracterizează.

La rândul ei, Anda Adam, aflată la a patra participare la “Te cunosc de undeva!”, va reproduce un moment din vremea televiziunii alb-negru, făcut celebru de o frumusețe a scenei românești, Stela Popescu.

Ce personaje vor interpreta Ruby, Alex Vasilache, Bianca Sârbu, Biu Marquetti, Daniel Max Dragomir și „Cuza”, solistul trupei “Noaptea Târziu”, telespectatorii Antenei 1 vor descoperi sâmbătă, 18 februarie, de la ora 20.00, în prima ediție a noului sezon “Te cunosc de undeva!”.

