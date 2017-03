Show-ul "Te cunosc de undeva!", lider de audienta la orase

Show-ul "Te cunosc de undeva!", care l-a desemnat castigator pe "Cuza", cu o transformare in Rafaella Carra, a fost sambata seara lider de audienta in mediul urban. Emisiunea prezentata de Alina Puscas si Cosmin Selesi a adunat in fata micilor ecrane 1.742.000 de telespectatori la nivelul publicului din toata tara, in minutul de maxima audienta, de la 21.37.