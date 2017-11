Show-ul transformărilor a fost urmărit de peste 1.500.000 de telespectatori. Emisiunea "Te cunosc de undeva!", lider de audiență la orașe

Show-ul "Te cunosc de undeva!", care l-a desemnat castigator pe CRBL, cu o transformare excelenta in Fred Durst, vocalistul celebrei trupe americane Limp Bizkit, a fost sambata seara lider de audienta in mediul urban.

Emisiunea prezentata de Alina Puscas si Cosmin Selesi si jurizata de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Andrei Aradits si Aurelian Temisan a adunat in fata micilor ecrane 1.534.000 de telespectatori la nivelul publicului din toata tara, in minutul de maxima audienta, de la 20.43.

Astfel, la nivelul publicului de la orase, Antena 1 s-a situat pe primul loc si a obtinut sambata seara, pe perioada difuzarii emisiunii (19.59 - 23.13), o audienta medie de 7,3 puncte de rating si o cota de piata de 17,3%, in timp ce urmatorul clasat, Pro TV, inregistra 6,5 puncte de rating si o cota de piata de 15,4%.

Sâmbăta aceasta, la "Te cunosc de undeva!", Adriana Trandafir a avut o transformare de colecție, bollywoodiană, căci l-a întruchipat pe celebrul actor indian Raj Kapoor, Lidia Buble a imitat-o pe cea numită “La reina de las novelas”, focoasa divă latino Thalia, pe când Cezar Ouatu a cântat melodia “Ca o apă cristalină”, precum Cristi din Banat.

Anisia Gafton a imitat-o pe Laura Lavric, a cântat “Sârba din Flămânzi”si a purtat unul din costumele populare ale cunoscutei cântărețe moldovence, în timp ce Julie Mayaya a fost un show-man imbatabil al noii generații, Jason Derulo.

Sebastian Muntean s-a îmbrăcat precum o majoretă și a cântat hitul “Mickey”, ca interpreta americană Toni Basil, Ramona Bădescu a fost megastarul britanic cu origini cipriote, extraordinarul artist George Michael, în vreme ce Alin Pascal a devenit Marvin Gaye, artistul supranumit “prințul muzicii soul”.

Momentul de deschidere al galei le-a aparținut lui Pepe, invitatul permanent al actualului sezon, și lui Cezar Ouatu, care i-au imitat pe Elton John și George Michel, cu hitul “Don’t Let The Sun Go Down On Me”.

Cea mai reusita transformare a acestei editii a fost cea realizata de CRBL, care l-a imitat pe Fred Durst, vocalistul trupei americane Limp Bizkit.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile All urban si National

Perioada 11 noiembrie 2017

