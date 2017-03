"Te cunosc de undeva!", lider de audienta la orase si in toata tara

Show-ul "Te cunosc de undeva!", care a desemnat-o castigatoare pe Bianca Sarbu, cu o spectaculoasa transformare in Fergie, a fost sambata seara lider de audienta la orase si in toata tara. Cea de-a patra gala a actualului sezon a adunat in fata micilor ecrane 2.032.000 de telespectatori la nivelul publicului din toata tara, in minutul de maxima audienta, de la 20.45.