La “Te pui cu blondele?”, Mirela Vaida povestește cum a cântat într-o remorcă, la o sărbătoare, lângă Mizil

Miercuri, 1 Martie, de la ora 20,30, la “Te pui cu blondele?”, Mirela Vaida povestește cum a învățat să cânte la nunți, cu Laura Lavric și Victor, fiul acesteia, și cum a cântat într-o remorcă, la o sărbătoare dintr-o comună de lângă Mizil.

“Eu, la începuturile mele, am cântat cu Laura Lavric, cu Victor Lavric și bandul lui. Atunci am învățat eu să cânt la nunți. Ne știm de când eram mică. După ce am venit la București, am început să lucrez la televiziuni de folclor, unde iarăși m-am întâlnit cu doamnele (n.n. Laura Lavric, Elena Merișoreanu, Maria Cârneci, celelalte invitate ale emisiunii) - așadar, ne știm de vreo 15 ani -, și mă mai chema lumea să o vadă pe doamna Mirela de la televizor în realitate și la ei în comună. Și am fost la zilele unei comune, pe un stadion mai înclinat, la un vad săpat, undeva lângă Mizil. Și toată petrecerea aceea cu stuf, mici, bere, cu bătrânii satului, cu gâște și găini se ținea pe islaz. Scena era o remorcă pe roți...”, povește Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „2K1”, care va avea premiera sâmbătă, 4 martie, de la ora 17.00, la Antena 1.

Ce a făcut soțul Mirelei Vaida când remorca a luat-o la vale plină cu copii, telespectatorii Antenei 1 vor afla miercuri, 1 Martie, de la ora 20.30, într-o ediție „Soacre versus Mirese” a emisiunii “Te pui cu blondele?”, prezentate de Dan Negru.

