Aseară, în quiz show-ul de pe Antena 1: A cucerit Marele Zid în picioarele goale

În picioarele goale, în fața Marelui Zid, așa a început Teodora aseară confruntarea din platou, unde a rămas să influențeze traiectoria bilelor norocoase. Cele două surori venite în quiz show-ul ,,The Wall- Marele Zid” au avut parte de un parcurs extrem de tensionat cu câștiguri mari, dar și pierderi pe măsură. Totuși finalul le-a găsit învingătoare, cu un contract semnat și un câștig de 47.542 RON.

Flavia și Teodora s-au bazat pe conexiunea dintre ele și pe puterea misterioasă a telepatiei, căci, după cum au mărturisit înainte de show, nu de puține ori au trecut prin situații când și-au ghicit gândurile. Prima probă a ,,Căderii libere” a fost una de succes, căci după ce bilele au căzut de trei ori pe câștigul maxim, zidul a afișat una dintre cele mai mari sume înregistrate vreodată la prima rundă.

Dacă Flavia, sora precaută, a ajuns în camera de izolare, Teodora a trecut în cea de-a doua rundă prin momente de maximă intensitate, căci bilele mai puțin norocoase i-au anulat tot ce câștigase. Cu 0 RON, dar cu speranța că finalul va lua o turnură neașteptată, sora din platou a mizat pe energia pozitivă și pe conexiunea cu Marele Zid. Strategia i-a mers, dar în ciuda câștigului obținut de 217.530 RON, cele patru bile roșii din final i-au redus suma la 67.419 RON.

În mai puțin de un minut, Teodora a trecut de la agonie, la extaz, din cauza căderii neprevăzute a bilelor pe care nu le-a putut anticipa. Finalul părea să îi scape de sub control, însă Flavia- aflată în camera de izolare, avea în mâini verdictul jocului. Pentru că nu îi place să riște, a ales varianta sigură a semnării contractului și cele două au plecat acasă cu un câștig de 47.542 RON. Cele două surori au descris experiența ,,The Wall- Marele Zid” ca fiind plină de suspans: ,,A fost extrem de greu, dar ne bucurăm că s-a terminat cu bine! Plecăm îmbogățite sufletește, pentru că am trăit niște momente unice.”

