Aseară, la ”The Wall”! A vrut să cucerească Marele Zid desculță, dar nu a reușit să îl escaladeze

Echipa din ediția de aseară a emisiunii ,,The Wall- Marele Zid” a fost un exemplu de entuziasm și optimism pentru telespectatori. Au avut un parcurs cu multe suișuri și coborâșuri, în care două bile au aterizat pe suma maximă de pe zid, iar cele două surori au trăit pe pielea lor tensiunea unui joc care nu iartă pe nimeni. În final, decizia de a anula contractul nu le-a garantat premiul, iar cele două au plecat acasă doar cu amintirea unui experiențe unice.

Încă de la prima rundă, Ramona și Mădălina au reușit să îndrume bilele către cele mai mari sume de la baza zidului, iar Valentin Butnaru a declarat că momentul norocos a fost și o premieră în acest show. Nicio altă echipă nu a reușit să obțină un câștig atât de mare de la prima întrebare. Încântarea celor două de a fi prezente în platoul emisiunii le-a conferit destulă încredere să pășească sigure în următoarele probe. Deși sunt de nedespărțit, pentru a doua și a treia rundă Mădălina a jucat în camera de izolare, iar Ramona s-a confruntat cu Marele Zid, dar nu înainte de a-și transmite un mesaj emoționant: ,,Orice s-ar întâmpla, noi mergem mai departe, eu am multă încredere în tine.”. Rămasă să influențeze traiectoria bilelor, sora cea mică a decis că în escaladarea proiecției impresionante are nevoie de siguranță, așa că a descălțat pantofii cu toc ce păreau să o incomodeze. Deși lansările sale au fost precaute, aterizările păreau să fie din ce în ce mai norocoase până în momentul în care o bilă roșie lansată de la poziția 6 i-a anulat toată evoluția: ,,În viață am mai luat-o de multe ori de la 0, așa că nu îmi este teamă.”. Energia pozitivă a Ramonei a fost molipsitoare, iar Marele Zid a cedat în fața încrederii concurentei- o dublare de la poziția 7 a generat o aterizare spectaculoasă pe 150.000 RON. Cu toate acestea imprevizibilul jocului s-a evidențiat în final, când doar două bile roșii au lăsat-o cu 0 RON.

Toată speranța a stat în sora cea mare, dar Ramona a mărturisit că verdictul nu poate schimba experiența unică trăită în platoul show-ului fenomen: ,,A fost distractiv, a fost o bucurie să ne aflăm aici, vă mulțumim!”. Vizibil emoționată, Mădălina a mărturisit: ,,A fost fantastic în camera de izolare, dar emoțiile au fost copleșitoare. Am decis să rup contractul.” Alegerea sa de a anula hârtia ce le-ar fi garantat suma de 28.361 RON nu le-a adus un alt câștig, iar cele două au pleacat acasă doar cu amintirea unui joc spectaculos.

The Wall ține publicul într-un suspans incredibil: o combinație între quiz-show, noroc și strategie, într-un decor impresionant și interactiv, unde doi coechipieri trebuie sa lucreze împreună pentru a cuceri „The Wall”. Unul dintre cele mai de succes game-show-uri ale momentului, „The Wall” este șansa de a-și schimba viața într-o singură seară tuturor celor care acceptă provocarea Marelui Zid de la Antena 1.



